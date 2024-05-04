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中國4條熱門高鐵6月起漲價 漲幅近20%

中央社／上海5日電
圖為武廣高鐵。（路透資料照片）
圖為武廣高鐵。（路透資料照片）

中國4條熱門高鐵線路宣布6月15日起漲價，漲幅近20%，包括：武廣高鐵、滬杭客專、滬昆客專、杭甬客專，涉及上海出發到浙江等乘客眾多的路段。這是中國高鐵近年漲幅最大一次。

上觀新聞報導，武廣高鐵公布票價表顯示，武漢至廣州南二等座6月15日起票價為人民幣553元，而此前票價為463.5元，漲幅19.31%；武廣高鐵其餘區段票價均有相同幅度的漲幅。

其他3條高鐵也都在6月15日調漲，滬杭客專將上海虹橋至杭州東二等座現行73元票價提升至87元，漲幅19.18%；滬昆客專將其在浙江、江西和湖南境內的線路票價調漲，漲幅近20%；杭甬客專將杭州東至寧波二等座現行71元票價提升至85元，漲幅19.72%。

報導指出，此次是鐵路部門近年來對高鐵票價漲價幅度最大的一次，距今最近的一次漲價是2021年6月，當時京滬高鐵二等座最高票價由598元提升至662元，漲幅10.70%。

今年中國鐵路客運量繼續高速成長。今年第一季全國鐵路發送旅客首次突破10億人次，達到10.14億人次，年增28.35%，預期今年國鐵集團收入還會有大幅成長。2023年國鐵集團完成運輸總收入9641億元，年增39%，超過8175億元的既定目標1466億元。

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