新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

近日一對山東青島的95後新婚夫妻在網路上引起轟動，因為這對愛侶從高中相戀到出社會工作，在婚禮上，新娘還偷偷換上了高中制服，走向背對著她的新郎，待新郎轉頭看到她時「直接懵了」，「一瞬間我們在一起的點點滴滴湧上心頭」。關鍵字「他娶到了高中就想娶的女孩」也衝上熱搜，讓廣大網民備受感動。

綜合新華網、青島晚報報導，新郎周家樂與新娘邵瑜，10年前在膠州市第三中學認識，兩人的緣分從高二文理分班時開始。邵瑜回憶，每天晚上放學後，周家樂都會繞路送她回家，風雨無阻。一次下雨天，兩人都沒有帶雨傘，周家樂毅然脫下外套給她披上，這讓她十分感動。

新郎轉頭看到「校服新娘」，感動得瞬間落淚。（取材自微博）

周家樂為了一直陪在邵瑜身邊，報考大學時，與邵瑜填了一模一樣的志願，最後兩人也順利被同一所學校錄取、分配到兄弟班級。畢業後，周家樂也與邵瑜一同回到家鄉工作。

為了紀念兩人從高中起的緣分，邵瑜決定在婚禮上穿上校服，給周家樂一個驚喜。由於自己的校服已經尺寸不合，邵瑜最後向閨密的朋友的朋友借到校服，並且親自清洗和熨燙，讓校服看起來如當年一樣亮麗。

儀式現場，婚禮管家告知周家樂需要擺拍，讓他在舞台上安靜等待，等到邵瑜穿著校服走上台，他轉頭看到她的瞬間直接懵了，掩面而泣，「一瞬間我們在一起的點點滴滴湧上心頭，真的很感動，謝謝她為我準備的這份驚喜」。

現場影片在網路上瘋傳，衝上青島同城熱搜第一名，感動了許多網民，有人說，看著也一起落淚，因為「他娶到了高中就想娶的女孩」，也有人調侃，「新郎哭的時候還不忘手插兜，帥是一種肌肉記憶」。