我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人湧美 給拜登投票？移民成大選惡意假消息目標

曲怡文宣布紐約州通過新法案 攻擊商家成重罪

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

中國新聞組／北京4日電
新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）
新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

近日一對山東青島的95後新婚夫妻在網路上引起轟動，因為這對愛侶從高中相戀到出社會工作，在婚禮上，新娘還偷偷換上了高中制服，走向背對著她的新郎，待新郎轉頭看到她時「直接懵了」，「一瞬間我們在一起的點點滴滴湧上心頭」。關鍵字「他娶到了高中就想娶的女孩」也衝上熱搜，讓廣大網民備受感動。

綜合新華網、青島晚報報導，新郎周家樂與新娘邵瑜，10年前在膠州市第三中學認識，兩人的緣分從高二文理分班時開始。邵瑜回憶，每天晚上放學後，周家樂都會繞路送她回家，風雨無阻。一次下雨天，兩人都沒有帶雨傘，周家樂毅然脫下外套給她披上，這讓她十分感動。

新郎轉頭看到「校服新娘」，感動得瞬間落淚。（取材自微博）
新郎轉頭看到「校服新娘」，感動得瞬間落淚。（取材自微博）

周家樂為了一直陪在邵瑜身邊，報考大學時，與邵瑜填了一模一樣的志願，最後兩人也順利被同一所學校錄取、分配到兄弟班級。畢業後，周家樂也與邵瑜一同回到家鄉工作。

為了紀念兩人從高中起的緣分，邵瑜決定在婚禮上穿上校服，給周家樂一個驚喜。由於自己的校服已經尺寸不合，邵瑜最後向閨密的朋友的朋友借到校服，並且親自清洗和熨燙，讓校服看起來如當年一樣亮麗。

儀式現場，婚禮管家告知周家樂需要擺拍，讓他在舞台上安靜等待，等到邵瑜穿著校服走上台，他轉頭看到她的瞬間直接懵了，掩面而泣，「一瞬間我們在一起的點點滴滴湧上心頭，真的很感動，謝謝她為我準備的這份驚喜」。

現場影片在網路上瘋傳，衝上青島同城熱搜第一名，感動了許多網民，有人說，看著也一起落淚，因為「他娶到了高中就想娶的女孩」，也有人調侃，「新郎哭的時候還不忘手插兜，帥是一種肌肉記憶」。

上一則

美嗎？張家界古建築「開氣膜花」 有人批太醜 有人讚可愛

延伸閱讀

中國「五一長假」尾聲 鐵路客流估達1735萬人次

中國「五一長假」尾聲 鐵路客流估達1735萬人次
青島女子來美旅遊失聯 山東鄉親總動員尋獲

青島女子來美旅遊失聯 山東鄉親總動員尋獲
青島8歲童被武術教練輪番打死還擺拍 一審開庭、家屬促判死

青島8歲童被武術教練輪番打死還擺拍 一審開庭、家屬促判死
海軍75周年 解放軍首發潛艇宣傳片、開放邯鄲艦

海軍75周年 解放軍首發潛艇宣傳片、開放邯鄲艦

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
福建艦裝備配置

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

2024-05-02 08:30

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」
這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購