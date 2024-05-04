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五一長假景區如廁難 有人等了1個小時 還有人霸著睡覺

中國新聞組／北京4日電
五一上海外灘遊客日均超50萬，公廁大排長龍，有人如廁排隊1小時。（取材自極目新聞）
五一上海外灘遊客日均超50萬，公廁大排長龍，有人如廁排隊1小時。（取材自極目新聞）

五一長假各大景區擠滿遊客，有人反映，在上海外灘，上個廁所要排隊等一個小時；在河南洛陽老君山景區，還有人霸占廁所睡覺，讓外面等著上廁所的人們大排長龍。對此，上海外灘公廁維運業者臨時增加了流動廁所，盼能緩解人潮；老君山景區員工則表示，他們只能勸霸占廁所的人離開，但對方不願走，他們也沒有辦法。

極目新聞報導，5月1日起，許多到外灘玩的遊客發布影片，顯示外灘公廁前排起長隊，不分男女廁。有網民稱已經排了48分鐘，也有人稱等了約一個小時。

負責外灘公廁維運的上海欣誼環境衛生服務有限公司表示，外灘只有設置5座公共廁所，能應付的遊客人數為日均10萬；但五一假期以來，外灘景區的人流量日均已超50萬。該公司負責人說，已在外灘臨時增加了3座廁所。

另據新黃河報導，在河南省洛陽市的老君山景區，即使已經人滿為患，廁所大排長龍，卻有遊客反映，有老人霸占廁所睡覺。

網友爆料，老君山上有人占用衛生間睡覺，衛生間外還排起了長龍。（取材自星視頻）
網友爆料，老君山上有人占用衛生間睡覺，衛生間外還排起了長龍。（取材自星視頻）

不過，老君山景區工作人員卻表示，他們只能勸阻提醒睡覺的人離開，但如果對方不理會的話，「我們也實在沒有辦法，我們都會做到善意的提醒」。

對此，許多網民覺得荒唐，評論稱，「不聽勸就強制，不敢擔責的人就別拿群眾的門票錢」、「當無賴可太爽了毫無成本」、「強烈要求出台旅遊黑名單」、「進去掃碼收費，如果進去15分鐘內免費，超15分鐘分時段階段性收費」。

河南

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