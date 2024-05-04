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國家一級指揮曹鵬 99歲仍堅持登台 用音樂敲開自閉兒世界

中國新聞組／北京4日電
曹鵬在中國指揮界創下多個「第一」。(取材自央視新聞)
曹鵬在中國指揮界創下多個「第一」。(取材自央視新聞)

曾經，他指揮海外首場中國交響樂作品音樂會，是把「梁祝」等作品推向世界的第一人，如今，他99歲高齡依然堅持登台，用音樂敲開「星星的孩子」的世界，讓他們在舞台上奏響交響樂，他就是國家一級指揮曹鵬。

央視新聞報導，前不久，一場主題為「愛在春天—曹鵬爺爺和他的孩子們交響音樂會」在上海上演。99歲的曹鵬堅持不坐輪椅，由女兒攙扶著走向舞台中間。演奏這場音樂會的孩子們，不少患有自閉症。

來源：YouTube

從遇見這些「星星的孩子」開始，曹鵬就開始探索如何通過音樂幫助他們。2008年，曹鵬和大女兒曹小夏創立了「天使知音沙龍」，要「用音樂打開自閉癥孩子的耳朵，進而打開他們的心靈」。

這些孩子們有著不同程度的語言發育和人際交往障礙，但曹鵬卻堅持把他們當作普通孩子來對待。他一次次重覆教孩子們認識五線譜，用肢體動作演示節奏的「穩」與「不穩」…成了孩子們口中的「曹爺爺」。經過一段時間學習，有些孩子已可熟練地演奏樂器。曹鵬帶著孩子們，站上了正式演出的舞台。他們在台上演奏純熟，自信地展示著自己。

在中國指揮界，曹鵬曾創下多個「第一」。

1959年，「梁祝」在上海首演，那時曹鵬正在莫斯科音樂學院留學，一直盼著能在莫斯科指揮一場中國交響樂作品音樂會。演奏「梁祝」需要用到中國的民樂器板鼓，他跑遍了當地所有博物館才找到一件。隨後他指導樂隊成員演奏板鼓。1960年終於在莫斯科指揮了中國首次在海外舉辦的中國交響樂作品專場音樂會，他也成了把「梁祝」等中國作品推向世界的第一人。

畢業回中國後，曹鵬擔任上海交響樂團指揮。率領樂團走過多個國家，還在1975年率樂團赴澳洲、紐西蘭等國演出。這是國內大型交響樂團首次出訪，歷時37天，正式演出20場，一票難求。曹鵬還花費四年時間，將中國音樂家的交響樂成果錄製成了50多張唱片，堪稱一部鮮活的中國交響音樂史。曹鵬在80歲時還創辦了中國第一支業餘樂團——上海城市交響樂團。

曹鵬99歲仍堅持登台。(取材自央視新聞)
曹鵬99歲仍堅持登台。(取材自央視新聞)

交響樂的夢想，很早就在曹鵬心裡生根發芽。九歲時，曹鵬參加「抗日禁菸運動」歌唱大賽，獲得全縣第一名。20歲他參加新四軍並進入文工團。行軍路上，團長常在休息間隙給大家播放交響樂、解讀交響樂。這些對曹鵬有很大的啟發。他曾經在敵人的槍林彈雨中三渡黃河，激流險灘讓他對於黃河有了更加深厚的感情。後來，他指揮「黃河大合唱」總是激情澎湃。

曹鵬說，他是一個永不停蹄的老黃牛，在不停地歌唱播種，更是一個在音樂寶庫裡挖礦的礦工，挖出了人生前進的力量。「就算我99歲了，我還可以做很多事情。」

年輕時的曹鵬。(取材自央視新聞)
年輕時的曹鵬。(取材自央視新聞)

交響樂 澳洲 博物館

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