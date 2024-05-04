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曾獲吳彥祖等藝人投資 中國高端健身房「Space」清算關閉

記者陳政錄／即時報導
Space以音樂健身、有氧團課和舒適環境打響名號，曾獲得明星投資。(取自Space官網)
Space以音樂健身、有氧團課和舒適環境打響名號，曾獲得明星投資。(取自Space官網)

中國正值「五一」長假，但對於健身族來說，又有壞消息傳出。據北京史貝斯（Space）健身管理有限公司，因「採取了多種手段依然難以為繼」，將停止所有門市經營進入清算。陸媒報導，公告是在假期第一天突然發布，很多會員是剛下課才知道，健身房甚至前一周還在推銷年卡，目前，Space的北京、上海多家門市均已停止營業，多位會員前往當地派出所登記維權。

據一份署名為北京史貝斯健身管理有限公司的「告知書」指出，史貝斯將於4月30日後無法再繼續經營其場館。

告知書稱，Space走到今天這一步，也是極其無奈的選擇，「儘管採取了多種手段依然難以為繼」，經公司股東決定，自6月1日起停止所有門市的經營，依法盡速清算狀態，將「忍痛解除與貴司的租賃合約」。

陸媒藍鯨財經報導，這份告知書，是Space健身於中國五一長假開啟前，在4月30日晚間向會員、物業方一同發布。另一方面，5月1日，包括北京國貿SPACE等門市的物業方也發布通知，宣佈門市閉店。

面對突如其來的噩耗，陸媒報導稱，已有不少會員前往中國當地的派出所登記，但維權進度尚無進展，他們也成立了多個Space維權群組，涉及會員超過2000人，互相分享「截斷扣款管道」、「保存購買卡包憑證」等資訊。

值得注意的是，一周多前，4月25日，「Space音樂健身」公眾號才剛發布募和優惠推送。Space北京國貿店的會員Sally表示，她還有20多個小時的課程還沒消耗，價值約人民幣5,000元(約707美元)，甚至還有會員三天前才開年卡，損失上萬。

Space健身房所由前Sony音樂製作人Matthew Alison於2015年創立，早期先後獲得包括港星吳彥祖在內的多名藝人投資，這些藝人也在微博等平台上為其站台。

贏商網報導，Matthew Alison受訪時說，Space主打音樂＋運動＋社交等，與傳統健身房不同，教練更像「DJ」。靠著氛圍營造和藝人加持的行銷，Space在中國一度被稱為「團課天花板」的健身房。

另，相比於樂刻、超級猩猩等中國連鎖、團課類健身房，2016年Space首店就進駐北京知名地標太古里，巔峰時，超過十家門市集中在北京、上海等大城市的核心商圈，提供良好環境的同時，也拉高成本，偏向中高端，單次課費在人民幣1到200元左右。不過，此次倒閉前，隨去年杭州店關門，Space門市已縮減到七家，還有健身房老師反映薪水未結等問題。

近年，隨著經濟成長放緩和疫情衝擊，中國有多個健身房陸續收攤，包括2023年較具指標性的梵音瑜珈、一兆偉德等，也讓中國健身圈流傳一個說法，當突然開始「力推年卡」的時候，會員就要及早警覺。

疫情 投資 微博

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