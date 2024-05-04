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中國「五一長假」尾聲 鐵路客流估達1735萬人次

記者陳宥菘／即時報導
中國「五一」連假進入最後2天，各地將陸續進入假期回程高峰，中國國鐵集團預估，4日鐵路客流將達1,735萬人次。圖為5月2日的鐵路杭州東站候車大廳。（取自澎湃新聞）
中國「五一」連假進入最後2天，各地將陸續進入假期回程高峰，中國國鐵集團預估，4日鐵路客流將達1,735萬人次。圖為5月2日的鐵路杭州東站候車大廳。（取自澎湃新聞）

中國「五一」黃金周連假進入最後2天，各地將陸續進入假期回程高峰。中國國鐵集團表示，4日全國鐵路客流持續保持高位運行，預計發送旅客1,735萬人次，將增開客運列車1,149列。中國公安部交管局也預估，高速公路、國省道幹線公路交通流量將普遍處於高峰。

澎湃新聞報導，中國鐵路上海局集團表示，長三角鐵路4日將迎來回程高峰，預計發送旅客373萬人次，並計畫加開旅客列車164列。目前售票數據顯示，4日由長三角多地去往北京、廣州、廈門、長沙、青島等直通方向的車票基本售罄。

由於假期首日，廣東梅大高速公路發生坍塌事故造成嚴重死傷，中國公安部交管局也特別提醒，出行牢記交通安全，並強調各地公安交管部門會加強重點路段疏導管控，嚴查突顯交通違規行為，強化交通安全預警提示，全力保障道路交通安全順暢。

據新京報，北京交管局表示，進入假期後半段，進京方向將出現車流高峰，高速公路4日至5日仍免收小客車通行費用，機車尾號不限行。預計下午時段返京車流最為集中，建議駕駛人避開高峰時段出行。

天氣方面，根據「中國天氣」預報，五一假期最後兩天（即4日至5日），中國南部多地仍有強降雨，廣東、江西、湖南等地雨勢較強，與前期強降雨落區重疊度較高，需警惕降雨疊加致災性。氣溫方面，4日華北、東北多地仍將初夏感滿滿，但5日開始氣溫將有所下滑。

對此，中國公安部交管局特別提醒，假期駕車返程前要密切注意路況資訊、天氣預報，做好出行規畫。

中國今年「五一」假期從5月1日至5日，共有5天。

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