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房市推「以舊換新」 上海跟進 廣州也考慮

記者陳湘瑾／綜合報導
上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會3日聯合倡議住房以舊換新。圖為上海某處售樓處，民眾聚集詢問樓盤狀況。(記者黃雅慧／攝影)
上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會3日聯合倡議住房以舊換新。圖為上海某處售樓處，民眾聚集詢問樓盤狀況。(記者黃雅慧／攝影)

中國為提振房市推動「以舊換新」，截至4月底至少有超過30個城市響應，上海3日宣布加入此行列，發起商品住房「以舊換新」活動。深圳上月底也加入推行「以舊換新」政策的城市行列，上海成為第二個推行的一線城市。外傳廣州也正考慮跟隨。

據第一財經報導，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會3日聯合啟動商品房「以舊換新」活動，首批參與的房地產開發企業超過20家，房地產經紀機構近十家。首批參加的建案項目有30多個，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉賢、臨港等區域。

上海「以舊換新」的大致流程為，換房人登記報名「以舊換新」；換房人與開發商簽署協定後，繳納部分訂金，不同類型房源所需額度不同，凍結周期為90天；此後，房地產經紀機構優先推動加速其舊房交易。舊房成功出售後，相關訂金轉為首付款；若未能成功出售，開發商方面則無條件退還訂金。

據21世紀經濟報導，深圳市房地產業協會、深圳市房地產仲介協會日前聯合展開商品房「換馨家」活動，探索提升住房交易的便利化程度，縮短換房周期，成為首個推出住房「以舊換新」活動的一線城市。

中指研究院統計發現，2023年以來，中國已有超30城表態支持住房「以舊換新」。各地「以舊換新」模式有所不同，鹽城、蘇州、瀋陽等地發放「以舊換新」購房補貼，寧波、濟南等聯合開發商及房地產經紀機構推出「換新購」服務，蘇州相城區、鄭州、連雲港等由國企平台或開發商直接收購舊房，售房款用於在相應項目購買新房。

深圳與上海的「以舊換新」活動與寧波、濟南類似，購房者可在參與活動的開發商處認購並鎖定房源，並由委託的房地產經紀機構出售舊房，若一定期限內舊房售出則按流程購買新房，若未售出則退還新房認購金。

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