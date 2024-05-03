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990萬拍下周鴻禕二手車 沒付款被疑蹭流量 買主駁：已付清

中國新聞組／北京3日電
以990萬元拍下邁巴赫的褚振亮發聲，指已按約定完成付款。（取材自IT之家）
以990萬元拍下邁巴赫的褚振亮發聲，指已按約定完成付款。（取材自IT之家）

現任奇虎360公司董事長周鴻禕主導的二手邁巴赫S600拍賣會，日前在線下舉行。最後由褚振亮（抖音博主@褚會長990天安二手車）以990萬天價拍得，甚至遠高於新車價288.8萬元，戲劇化的發展讓褚漲粉超50萬。但事件似乎逆轉，褚疑未付餘款被議論後，聲明稱「已按約定完成支付」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，透過飛瓜資料查詢發現，從4月28日到5月1日，褚振亮的抖音帳號共漲粉50.84萬人。截至發稿，褚振亮已擁有84.3萬粉絲，獲讚214.3萬次。

不過，落錘成交並沒有為這件事畫下句點。據了解，直至付費期限截止，褚振亮尚未付清全部車款。有人陸續提出質疑稱，褚振亮990萬元只是空頭承諾。另有參與拍賣的人士稱，主辦方從拍賣結束後到5月1日都在催款。

另外，褚振亮的抖音帳號認證為「北京天安舊機動車經紀有限公司」（下稱「天安二手車」）。據天眼查APP，天安二手車的工商信息在4月29日、30日發現多項變動。其中，註冊資本從15萬元降為5萬元，褚振亮從股東行列退出，也不再擔任執行董事一職。

對於有網友質疑褚振亮是用10萬元的保證金來博取大眾關注和流量？周鴻禕表示，被欠錢的是我，大家好歹也都是商海浮沉多年，那麼沉不住氣嗎？讓子彈飛一會吧。

最新訊息指出，此次競拍款990萬元，褚振亮經過籌措已經按約定支付完成，車輛過戶交割也正在進行中。

抖音 二手車 拍賣

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