講解古代文學暴紅獲遊戲廠商青睞 90後存下400萬元

「有山先生」曬出自己去銀行存400萬元的照片。（取材自齊魯壹點）

90後小伙「有山先生」，近日曬出在某視頻平台講解古代文學所獲得的400萬（人民幣，下同）收益。據悉，其所深耕的古代文學賽道雖然頗為小眾，但依靠不斷創新以及勤奮的創作，「有山先生」已收穫200萬粉絲，同時也獲得眾多遊戲廠商的青睞。

綜合媒體報導，「有山先生」曾憑藉一段背誦「討賊檄文」（「為袁紹檄豫州文」，陳琳作，文中辱罵曹操）的短片在網路暴火。他時常穿著古裝在各種場合背誦、講解古詩，有時候也會模仿古人瀟灑的風采，由於時常口出狂言，被稱為當代「禰衡」。

「有山先生」日前曬出去銀行存400萬元的照片，強調自己雖然在小眾的古文領域，但仍舊創造出很高的商業價值。日前，他在微博 發布一篇文章稱，「我今年更新的所有視頻全部上了b站熱門。我敢說，全網沒有任何一個講古文的博主能在傳播量級上達到我的高度。或許我的學術地位不如大學教授，但我更會拍視頻，更親切，更能整活，更抽象，甚至學識更高。」

「有山先生」說，如今手遊很賺錢，「手遊往往又要向國風靠攏，便要和講古代文學的博主合作，而我又是這類博主裡繞不開的top.1——於是在短短四個月內我爆單了，已經為多款手遊製作品宣視頻，目前還在被源源不斷地詢單。」

「有山先生」稱，自己幾乎沒有物欲，「每個月開銷維持在1000元以內，我不習慣消費，不懂車，不買奢侈品，甚至不想談戀愛。」自己如果哪天死了，「我的全部財產捐獻給貧困山區的基礎教育，眼角膜捐獻給華西醫院。屆時請b站追贈我『百大』，謚號『文布』」。

對於「有山先生」的暴紅和賺大錢，網民們多持正面看法，「該他賺的，就憑他對古代文學的研究精神，我就學不會了」、「知識改變命運」、「他是我少數看得下去講古文的」、「他爬個山，真的引經據典的」。