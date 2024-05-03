投3800元 浙男賣燒餅自稱年賺百萬 網疑「賣餅還是畫餅」

新聞聯播報導徐宇寧的創業故事。（取材自九派新聞／受訪者提供）

2020年，徐宇寧在杭州創立自己的燒餅小店「大宇先森」梅乾菜扣肉餅，投入僅3800元（人民幣，下同），每天卻能賣四、五百張燒餅，第一年營業額達到110萬元，目前在全國各地簽約了50多家加盟店。沒想到在34歲這年，他因為賣燒餅被媒體報導而登上各大平台熱搜，還被網民質疑「賣餅還是畫餅？」以及涉嫌造假。徐宇寧回應稱，質疑合理，「但我也有很多煎熬時刻」。

九派新聞報導，34歲的徐宇寧說，他上大學第一天起就開始找兼職，曾應聘學校食堂豆漿檔口，晚上也常擺地攤賣充電的打火機、在學生街改造出格子鋪租給同學，後來又在學生街加盟做港式甜品，直到大學畢業。

畢業後他把店鋪轉讓出去，帶著35萬元存款去蘇州開了家牛排店，卻因沒什麼生意，被迫關店。

創業失敗，他跟著女朋友出去窮遊了一圈，邊玩邊考察民間特色小吃，最終選定了燒餅。他先後學習縉雲燒餅、衢州燒餅、金華酥餅、黃山燒餅等四五個品種，試著把它們的優點集合到一個餅上。一個多月裡天天在家嘗試，終於研發出現在這張餅。2016年起，跟別人合夥售賣自己研發的餅，直到2019年，陸續開了六家店。

2020年9月底他到杭州開了第一家屬於自己品牌的燒餅店「大宇先森」梅乾菜扣肉餅鋪。房東覺得很有市場提出合作，不收房租，直接從營業額裡抽成。當時一共投入3800元，燒餅店受到居民的喜愛。

徐宇寧說：「我的餅售價六元一張，第一年每天賣600張左右，營業額達到110萬元。很快，想要加盟的生意人慕名而來。起初加盟店的效果都不理想，原因出在餡料 上，因此2021年決定把食材和加工流程都做到標準化。過程耗費精力，資金投入也很大，其間欠下幾十萬元貸款 。好在2023年穩定的餡料供應鏈 終於做出來了」、「回想起打磨供應鏈的日子真的很累、很崩潰。但我沒有放棄，目前我簽約50多家加盟店，基本上全國各地都有」。

徐宇寧說：「這個成績的背後，我有自己的付出。我今年的目標是開到100家店。未來這個事業我會一直堅持。」