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上海男每天划船50分鐘去上班 完成百日目標：享受自由

中國新聞組／上海3日電
李先生在河道上划船。 （取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
李先生在河道上划船。 （取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

在繁忙的上海，李先生選擇了一種特殊的通勤方式——划皮艇上班，並在不久前完成了划船上班100天的目標。他說，用這樣的方式不僅更親近自然，帶兒子一起划船創造了與家人之間美好的回憶，期間還救助過夜鷺、體驗了在暴雨和酷暑中划船，讓他收獲了滿滿的成就感；更開心的是，許多人也慕名加入「划船上班」的行列，共同推廣划船運動。

據澎湃新聞報導，李先生對划船的興趣，源於對水上生活的嚮往，「我很喜歡水上自由自在的感覺。」當他看到有人在河面上悠然自得地划船時，本身就有划船基礎的他，便萌生了嘗試划船上班的念頭。在了解到在非通航水域可以划船之後，便開始了自己的「划船通勤挑戰」。

從去年6月15日首次嘗試起， 他開始划船上下班，並將日常通勤變成了一場與大自然的親密接觸。但划船的動作看似簡單，實則也需要一番工夫。每次划船前，李先生都需要花時間檢查船隻；划船過程也要遵循河道的交通規則，注意避讓其他船隻；偶爾遇到河道施工阻斷航路，李先生還得就地上岸，拖著皮艇步行幾百米再下水。

算下來，划船上班其實並沒有節省時間，反而使得通勤時間大大延長。原本只要25分鐘的開車上班路程，李先生划船則需要50分鐘左右才能抵達公司。但他並不覺得這是一個負擔。不久前，他完成了自己划船上班100天的「小目標」。「我享受在船上的時光，划船讓我有更多的時間欣賞沿途的風景。」他說。

而在划船上班的過程中，李先生還遇到過許多意想不到的插曲，比如他曾在河上救過一隻夜鷺；也遇到了不少困難，比如在嚴寒、酷暑甚至暴雨中划船、手機掉入河中、河道施工導致無法前行等，但這些困難並未阻擋他划船的熱情。他還會在划船時順便清理河道垃圾，或帶著兒子一起划船，收獲了滿滿的成就感和與家人之間的美好回憶。

李先生說，他喜歡走水路上班，「有一份與水的親近感。」 （取材自澎湃新聞／受訪者供...
李先生說，他喜歡走水路上班，「有一份與水的親近感。」 （取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

作為划船運動的愛好者，李先生說這是一個適合大眾的體育項目，既可以挑戰自我，也可以放鬆心情，還能增強心肺功能和肌肉耐力。不過，李先生說，參與如划船這樣的水上運動時，首先需要保證安全，在專業人士的指導下接觸學習。

划船上班的軼事傳播開來之後，許多好奇的人都前來搭「順風船」，或是慕名加入這個行列，李先生也樂於分享自己的感受和經驗，推廣划船運動。他表示，自己之後還希望開展一些公益活動，比如帶殘疾人下水看上海，讓他們也能感受到水上的魅力。

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