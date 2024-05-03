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16歲就當老師 浙80歲女老師執教逾64年 破金氏紀錄

中國新聞組／北京3日電
80歲的葉玉英獲「最長職業生涯的語言教師」金氏世界紀錄。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
80歲的葉玉英獲「最長職業生涯的語言教師」金氏世界紀錄。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

日前，浙江麗水蓮都區育英小學80歲教師葉玉英收到一份「凡爾賽」的勞動節禮物——由金氏官方頒發的「最長職業生涯的語言教師」世界紀錄證書。從1960年2月在聯城鎮一所村小任語文老師開始，到2024年4月1日提交申請為止，16歲就當老師的葉玉英執教時間長達64年又33天，至今她仍在自己創辦的小學教語文課。她說還要辦養老院，教書育人到教不動為止。

上游新聞報導，葉玉英出生於1943年12月16日，媽媽是幼兒園老師，力排眾議讓她讀書，這使她在1960年2月，年僅16歲的她受聘在聯城鎮周處小學教語文。剛當老師的葉玉英還未成年，也沒有學過師範專業，她說，教好學生的竅門是「唱歌」，她把課文提前背下來，用歌唱著給學生聽，學生跟著她唱，「一節課之後，全班67人基本都會背了。」

葉玉英還寫了備課本，裡面的教案行文流暢，字也寫得端莊秀麗。據熟悉她的老師柴遠知透露：「葉老師是一個責任心很強、執行力很高的老師，她一直堅持用毛筆寫楷書備課，而且對自己要求很高，寫錯一點都會重寫，經常一課書三教時就得備五六個小時。」

早年上語文課的葉玉英。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
早年上語文課的葉玉英。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

葉玉英的兒子周葉偉說：「我媽媽最愛說一句話，就是『老師能做的就是把碗裡的水倒一點給學生，老師沒水平、碗裡沒有水，學生是不喜歡聽的』，所以她以前走路都在背書，坐公交車還在膝蓋上練毛筆字。備課本就更多了，即便之前一部分捐給了檔案館，現在家裡都還堆著1米多厚的備課本。」

64年的執教生涯，讓葉玉英早已是桃李滿天下，曾獲當地優秀教育工作者、優秀校長等殊榮。2015年，葉玉英作為「麗水名人」，備課本、榮譽證書、老照片等相關材料都被麗水市檔案局收入了檔案庫。

不過葉玉英回顧執教生涯中印象最深的事，並非自己獲獎，而是成功「挽救」了一名綽號「野馬」的男生。她回憶，當時一名二年級學生小江很叛逆，老師們束手無策，校長就指派她去他班上任班主任，沒想到第一次上課就被小江抓傷，還扔她的手表，她為此偷偷掉淚，冷靜後還是決定調查一下小江的家庭情況。

她發現，小江是單親家庭，父親脾氣暴躁常動手打兒子；家庭貧困，冬天就穿著一件殘破的衛衣、粗布縫製的單褲、一雙沒有腳後跟的破鞋子，經常臉、手凍得通紅。葉玉英於是主動關心小江，將學校分配的火盆給他取暖，織小手套給他戴；平時吃喜酒拿到的水果糖沒有給四個兒女，而是給他吃……葉玉英的愛心最終改變了小江，成績迅速提升考上初中。畢業前小江還塞了三個雞蛋給她表達感激。

葉玉英對此表示：「『師德八條』的第一條就是愛護學生、誨人不倦，愛學生是教師必備的美德，我一直是這麼做的。」

1999年2月，葉玉英在麗水市聯城鎮中心小學退休後，創辦了育英小學，在自己的學校繼續擔任語文老師，並在課外興趣班給小朋友們上書法課和國畫課：「我玩不來，也閒不下來，包括中午我也不會午休。我感覺教書育人很有成就感。」

周葉偉說，家人勸她休息，她也不會聽，而且母親即便得了糖尿病30年，血糖一直都控制得很好。而且她思維很清晰，說話很有條理，「我經常都說『你肯定不會得阿茲海默症』」。

5月1日，在金氏官方宣布葉玉英成為金氏世界紀錄擁有者後，葉玉英開心地表示：「能在五一節這天收到這樣的禮物，這是對我一生熱愛的肯定。我從中國南方的鄉村出來，（上世紀）90年代在麗水創辦學校，這樣平凡的事業現在獲得了莫大的肯定，我心裡充滿感激。」

實際上在上完4月30日的語文課後，葉玉英已經悄然打破了她剛申報成功的金氏世界紀錄（64年又33天），對於未來她表示：「現在除了辦小學教書之外，我也在考慮辦一個養老院，教老年人打八段錦、寫毛筆字、練國畫。我會將教書育人繼續下去，直到教不動那天為止。」

養老院 退休 阿茲海默症

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