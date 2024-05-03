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北上廣深人口增量集體負轉正 36重點城市中 合肥去年住民增加最多

中國新聞組／北京3日電
36個重點城市中，2023年人口增加最多的是合肥。（取材自澎湃新聞）
36個重點城市中，2023年人口增加最多的是合肥。（取材自澎湃新聞）

新冠疫情讓中國許多年輕人「逃離北上廣」，部分一線城常住人口明顯減少，不過據最新統計，北京、上海、廣州及深圳四個一線城市去年人口增量由負轉正，其中，深圳增量第一，顯示「逃離北上廣」的人回來了。原因不外乎疫情結束人口回流，以及一線城搶人大戰奏效。36重點城市中，2023年人口增加最多的是合肥。

中房報報導，數據顯示，2023年末，深圳市常住人口1779.01萬，創歷史新高；一年人口增加12.83萬，增量居一線城市之首。在2022年，受新冠疫情等影響，一向以人口淨流入著稱的深圳首次出現人口負成長，減少了1.98萬。

一線城市中，人口增加最少的是北京，2023年新增人口1.5萬，常住人口數達2185.8萬。從兩次人口普查資料來看，北京市六區（東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山）常住人口都在減少，而外圍區人口都在增加。其中通州區、大興區、昌平區10年人口增量都在60萬以上。

據報導，新一線城市正成為人口增量的新星。36個重點城市中，2023年人口增加最多的是合肥。 2023年末，合肥常住人口985.3萬，較2022年增加21.9萬。21.9萬增量中有20.1萬人口由外地遷移過來。這說明，合肥的對外地人口的吸引力很強。

人口增量第二的是鄭州，河南省省會。第三名杭州，浙江省省會。這說明，疫情過後，省會城市對人口吸聚力仍在加速。

36個重點大城市中，只有兩個城市出現人口負成長，即煙台和重慶。

2023年末，重慶常住人口3191.43萬，超過了上海、北京的人口數量，位居千萬人口之城榜首。不過，2023年重慶人口減少了21.91萬人。2021年和2022年，重慶常住人口分別增加了3.5萬和0.91萬。出生率創新低和自然成長率轉為負數是主要原因，外出謀生則是人口出現轉折點的更重要原因。

煙台作為山東省經濟第三大市，人口已長年負成長了。2023年末煙台常住人口703.2萬，在山東省排在第7名，2023年人口減少了2.67萬；從2018年到2022年，煙台人口減少了將近7萬。

數據顯示，2023年末，深圳市常住人口1779.01萬，創歷史新高；一年人口增加...
數據顯示，2023年末，深圳市常住人口1779.01萬，創歷史新高；一年人口增加12.83萬，增量居一線城市之首。圖為遊客在深圳一商圈購物。（中通社）

疫情 人口普查 河南

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