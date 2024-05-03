女住5千1晚酒店 薅走35瓶洗髮精 網友問：能回本嗎

網友曬出從酒店薅走的「羊毛」。 （取材自中新經緯／受訪者供圖）

從五星級酒店退房時薅走一些清潔用品，網友問能回本嗎？中新經緯報導，從麗思卡爾頓酒店退房時，可魚(化名)喝掉吧台上的三瓶礦泉水，然後將洗髮水、沐浴露、潤膚乳一點一點地泵進一個空礦泉水瓶裡。一想到薅走的洗髮水在電商 平台要100多元（人民幣，下同，約13.8美元）一支，她覺得這一切都是值得的。

「只要是不要錢的都拿走。」一個月前，家住廣東的小浪(化名)從澳門 某五星級酒店退房時，行李箱裡堆滿了從酒店「薅來的」護膚品小樣、牙膏、汽水、辣條、方便麵。

小浪說，會從酒店帶走洗髮水、護髮素、沐浴露小樣，是因為該酒店稱小樣產品都是「潘海利根」品牌原裝進口，500ml的沐浴露要530元。他每次去會跟服務員說明還想帶點，服務員就會打好包裝送過來。

在社交平台上，除了買刮刮樂、攢金豆、當旅遊特種兵外，年輕人的喜好又多了一項——住酒店「薅羊毛」，對象以高檔酒店為主。「臉皮一定要厚，帶走比較環保。」有網友寫道。

另有網友分享從豪華五星級寶格麗酒店離店時的「進貨」攻略，一位網友稱，她訂的是寶格麗精緻套房，一晚5000元，走時是讓自己的好友「拖著推車來搬」。共帶走了35個洗護小樣，8套牙具，10套護理套裝。另有在寶格麗住過的網友稱，三千多房費，羊毛都薅回本了。

消費者大費周章「薅羊毛」的產品，究竟價值幾何？在二手平台上有多位用戶在兜售「寶格麗同款」，洗髮水、護髮素、沐浴露、身體乳價格在20元左右，牙刷牙具、香皂、潤唇膏、梳子等10元至30元／個，行李牌、剃鬚套裝50元，紅包禮盒、洗護套裝100元。

連鎖經營產業專家、和弘諮詢總經理文志宏表示，當前大多數酒店提供給入住顧客的個人護理用品都是可以帶走的，讓顧客有比較強的獲得感，好像「薅了羊毛」，撿了小便宜。不過，酒店也會將這些高端個人護理用品的成本核算在房費之內，所以顧客薅了的羊毛，在酒店看來是在可承受範圍之內的。