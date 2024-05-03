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五一長假首日 鐵路載客量2069.3萬人次 史上新高

中國新聞組／北京3日電
五一連假，上海外灘濱江步道遊客倍增。（中新社）
五一連假，上海外灘濱江步道遊客倍增。（中新社）

五一長假首日全中國鐵路發送旅客2069.3萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，多地觀光景點及火車站湧現人潮。

五一假期從5月1日至5日共有5天，4月30日已經出現較平常多的人員流動。中國日報引述交通運輸部消息，4月30日，中國全社會跨區域人員流動量2億414.7萬人次，月增31.4%，比2019年同期成長37.9%，比2023年同期成長22.6%。

文化和旅遊部4月30日發布，今年第一季，國內出遊人次14.19億，年增16.7%；國內遊客出遊總花費1.52兆元（約2099億美元），年增17.0%。

新華社報導，五一假期旅客出行需求旺盛，鐵路客流保持高位運行。根據截至2日8時的鐵路12306數據，5月2日，北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、西安、南京、鄭州等熱點旅遊城市和北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至太原、長沙至武漢等熱門區間客流相對集中。

其中鐵路上海站出現五一假期運輸客流最高峰，1日全天發送旅客65萬人次；鐵路南京站1日全天發送旅客34萬人次。

上海南京路步行街滿是遊客，不少Coser也打扮成動漫角色出現在其中。為了管控人潮，1日至5日每天下午4時之後，地鐵南京東路站和14號線豫園站實施封站跳停。

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