低花費、高治癒 不再擠熱門景點 「文旅下沉」激活小城旅遊熱

中國文旅市場下沉，小城市景點迎來旅遊熱潮。(新華社)

據時代周報報導，中國出現「文旅下沉」趨勢，以小城市、低知名度、低花費為主軸的出遊模式逐漸受大眾青睞，並有預測說文旅市場下沉可以激活鄉村。以此次五一連假為例，中國四線及以下城市旅遊訂單年增140%，增幅超過一、二線城市。

時代周報報導，中國民間這兩年出現新型旅遊模式，消費者傾向選擇小城市（縣城）、知名度較低的景點，將整趟旅行花費控制在平均人民幣1000至2000元左右（約138至276美元），該趨勢被稱為「文旅下沉」，已成為中國旅遊業的共識。

據「攜程」數據顯示，中國今年五一假期，四線及以下城市，尤其是縣域（縣城及縣級市）旅遊市場成長明顯。

四線及以下城市旅遊訂單年增140%，增幅明顯高於一、二線城市。其中，縣域市場酒店訂單年增68%，景區門票訂單年增151%，福建平潭、廣西陽朔、浙江安吉、甘肅敦煌等地漲幅最多。

過去昆明、三亞、杭州、成都等大型傳統旅遊城市，為多數旅客心儀的景點，但近幾年民眾出遊傾向從傳統觀光 打卡逐漸轉變為體驗不同地域風土人情，因此江門、柳州、淄博、天水等小眾旅遊城市在過去一年成為新的旅遊熱點。

報導分析，這些景點多為四五線城市、縣城和村鎮，透過自駕、高鐵等方式，僅需幾小時就能通達人口規模大、知名度高的大城市，如江浙滬一帶的縉雲縣、永嘉縣、天台縣、臨海縣。

業內人士指出，此趨勢已持續兩年，業界普遍認為是小眾旅遊、反向旅遊的流行，該流行透過社群媒體 、交通和旅遊基礎建設完善、更低的出遊成本及年輕人旅行觀念變化等因素共同作用，是文旅下沉的一種表現。

攜程研究院高級研究員沈佳旎表示，田園的鬆弛感成為治癒大城市青年焦慮和壓力的特效藥，以2023年鄉村旅遊人群為例，來自一二線城市00後（西元2000至2009年出生者）人群年增164%，為增速最快客群，也是過去5年唯一一個始終保持正成長的人群。

品牌營銷專家司新穎表示，縣域文旅熱呈現的下沉趨勢不會是一時之熱，而是未來文旅的持續性主流，紅利期至少在10年以上。不過近年文旅業也不乏投資 過剩的現象，也要警惕因一時跟風盲目投資文旅項目。