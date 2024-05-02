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五一小長假其實只放1天？官方調休促消費動能

中國新聞組／北京2日電
中國五一小長假開跑，是否能催出消費動能，尚待觀察，圖為到長城遊玩的民眾。（美聯社）
中國五一小長假開跑，是否能催出消費動能，尚待觀察，圖為到長城遊玩的民眾。（美聯社）

中國五一小長假開跑，今年勞動節假期從5月1日放至5月5日，但假期前的周日與假期結束後的周六仍需要上班。五天假期包括一個周末和兩天調休，實際上只放了一天。當局透過「調休」湊出小長假，期冀旅遊能夠提振內需。

來源:CCTV

自由亞洲電台報導，中國交通運輸部公路局副局長郭勝日前表示，預計假期期間日均全社會跨區域人員流動量達2.7億人次以上，超過2023年、2019年同期水平，其中自駕出行比例將達8成以上。

中國當局執意實施「調休制」以湊出長假，是為了刺激外出旅遊需求，以提振消費。但現實真的能夠如當局預期嗎？

中國青年楊鵬觀察到，身邊的朋友在疫情後改變了小長假出遊的方式。他說，近兩年，身邊的朋友、同學在小的長假， 買個帳篷全家人一起去戶外，可能不要門票，住宿費省了。第二個是自駕，早出晚歸，也不需要住宿或其他的費用，也可以稱之為特種兵旅行。

楊鵬認為，隨著經濟持續低迷，人們的收入減少，伴隨而來的是吃喝玩樂支出的減少。

報導指出，旅美經濟學者、民間機構資訊與策略研究所所長李恆青分析，中國消費者在本次「五一」假期的信心還有待衡量。

他說：「總的來說經濟不好，大家減減壓、休息一下還是可以的，真的消費的心情我不覺得會是這樣，目前也沒看到這樣。跟過去情況應該差不多，現在都是短途旅行，一日遊佔多數，不在外面住宿。」

美國南卡羅來納大學商學院教授謝田認為，房地產市場岌岌可危、股市萎靡不振，導致中國消費者對經濟前景信心持續不足，僅靠放長假來提振消費的有效性不大。「說到底，刺激消費一定是（擴大）就業和收入成長」。

自駕 就業 疫情

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