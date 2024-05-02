萬科總裁：王石體貼 棄千萬退休金與公司共度艱難時刻

萬科創辦人王石自願放棄一年千萬人民幣退休金，與公司共度艱難時刻。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

萬科近日召開的股東大會上，萬科總裁祝九勝對投資 者透露，在現金流緊張的背景下，創辦人王石已自願放棄千萬（人民幣，下同）退休金 ，與公司共度艱難時刻。

澎湃新聞報導，王石於2017年6月30日卸任萬科董事長之位，正式交棒郁亮。同日，萬科集團發布公告，肯定王石過去33年對公司所做的貢獻，委任王石為萬科董事會名譽主席。萬科掌門人交班正式完成。彼時，王石66歲。

王石在後續參加活動時透露，其選擇在2017年退休，是在「萬寶之爭」後做出的決定。 「其實本來要70歲退休的，比預期提早了四年。但我覺得這是一個最好的交班時間。我1999年辭去總經理，引導萬科這個團隊逐步往前，我對郁亮帶的團隊非常的放心。

王石退休後在參與某節目錄製時曾表示，「關於年收入沒什麼不方便說的，就是退休金啊，終身榮譽董事長這樣的一個身分，這個加起來一千萬出頭吧。」

自2021年下半年以來，受房地產 市場下行影響，房企違約風險進一步蔓延。萬科也自今年3月以來遭遇評等下調，股債雙殺的境況。根據萬科發布的2023年年報顯示，自申報揭露之日起，萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、監事會主席解凍自願領取月薪稅前1萬元。2023年在萬科集團全職工作的八位董事、監事、高階主管自願放棄2023年度獎金。

今年4月14日，萬科召開投資者交流會，表示從總體經營情況來看，當前萬科的確遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓。

4月30日，萬科召開2023年度股東大會，郁亮表示，公司已制定瘦身健體一攬子方案，未來兩年削減付息債務1000億元以上，未來五年付息負債總規模要降一半以上；同時，完成「融資模式轉型」。後續，除了綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大優勢主業外，萬科將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。此外，堅決大力度推進商辦等大宗資產交易，計畫每年完成200億元。

郁亮指出，當前的壓力是階段性的，未來兩年會初見成效，統籌好降負債和高品質發展，公司才能永續發展。