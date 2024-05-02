上海咖啡店9553間數量全球第一 成外資咖啡企業必爭之地

2024上海國際咖啡文化節5月1日在徐匯濱江拉開帷幕，圖為工作人員在活動現場向市民介紹雲南咖啡。。（新華社）

2024上海國際咖啡 文化節1日開幕，據開幕式上發布的「2024中國城市咖啡發展報告」(以下簡稱：報告)，2023年，上海咖啡門店數量達9553家，門店總數繼續領跑全球城市。

綜合媒體報導，中國咖啡相關企業數量2023年已達38萬4859家，相較2022年新增6萬236家，同比增長15.65%。去年上海咖啡門店數量達到9553家，門店總數繼續領跑全球。上海也是外資咖啡企業最集中的城市，以2056家外資咖啡企業領跑全國。

上海交通大學媒體與傳播學院副院長徐劍表示，上海已經成為外資咖啡企業的「兵家必爭之地」。中國本土品牌爆款創新帶動了全球咖啡行業面向中國市場開發「東方的味道」，「我們看到茶和咖啡這樣一個組合，已經成為中國咖啡市場一個最為亮眼的場景，包括鐵觀音拿鐵、烏龍茶拿鐵，茉莉花拿鐵，甚至包括醬香拿鐵，已經成為2023年中國咖啡市場一個非常有趣的圖景。」

2024上海國際咖啡文化節5月1日在徐匯濱江拉開帷幕，圖為市民和遊客在一個機器人咖啡製作展位前駐足觀看。（新華社）

報告還指出，「中國造」咖啡機受到海外市場歡迎。2023年，中國泵壓式咖啡機出口總額達75.7億元人民幣（約10.45億美元）。報告稱，「中國造」咖啡機出口常年處於高位，側面體現了中國工業製造業的全球性優勢。