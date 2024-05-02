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甘肅麻辣燙出圈後最新吸客奇招：到蘭州萬人「黃河大合唱」

中國新聞組／北京2日電
甘肅蘭州在黃河畔舉行的路邊演唱會，吸引了民眾前來「打卡」。(取材自中新網)
甘肅蘭州在黃河畔舉行的路邊演唱會，吸引了民眾前來「打卡」。(取材自中新網)

「五一」假期，甘肅天水麻辣燙熱度未減，蘭州政府則祭出吸客奇招，在黃河蘭州段畔舉辦大型演唱會，連日來吸引數萬民眾到場打卡，相關視頻熱度已近2億。「黃河大合唱」掀熱潮，讓這個絲路貫穿全境的西部省份，「西」引力再度引爆。

中新網報導，甘肅為遊客服務主打「誠意滿滿」和「浪漫寵粉」。甘肅省文化和旅遊廳表示，自天水麻辣燙成為新晉美食頂流，千年古郡吸引全中國目光，甘肅各級文藝機構和文藝工作者，集中開展文藝展演展示活動，展示各地不同文化旅遊資源魅力。

舞蹈「反彈琵琶」、歌曲「走進天水」、皋蘭曲子戲等，在蘭州市助力天水麻辣燙文旅推廣活動中精彩呈現。截至目前，甘肅在天水市共舉辦各類文藝演出活動950餘場次，同時開展路演、快閃活動30餘場次，參與演職人員達9000餘人，百萬餘人次現場觀賞演出。

此外，連日來由蘭州本土樂隊聲場實驗室路演帶火的「蘭州黃河大合唱」出圈。夜幕降臨，駐紮在中山橋旁、黃河之畔的樂隊，時而慢敲鼓點和觀眾輕聲唱和，時而高亢激昂帶動現場情緒，雖然沒有聲光電加持的高科技舞台，但還是唱進了每個人的心坎。

「人剛回來，把心留在了蘭州，後勁太大了。」四川網友瑞方打趣地說，有幸成為合唱團的一分子，演唱會在開闊廣場，完全免費，但是人太多了，感覺「從380的位置被擠到了1580的位置」。

為了掀起合唱的狂歡熱潮，豐富遊客的參與感和體驗感，甘肅官方於近日推出「蘭州黃河大合唱--黃河之濱也很美」系列活動，以「領唱+大合唱+開放麥」形式，於每周及假日19:30至21:30，每晚演出經典曲目20餘首，將持續至10月中旬。

甘肅蘭州在黃河畔舉行的路邊演唱會，吸引了民眾前來歡唱。(取材自蘭州日報)
甘肅蘭州在黃河畔舉行的路邊演唱會，吸引了民眾前來歡唱。(取材自蘭州日報)

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