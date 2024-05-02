上億人都在路上？五一出行火爆 「充電焦慮」將車主困在排隊長龍

五一假期到來，中國各地景區再度上演「人从众」場面。一早淄博市八大局便已人山人海，燒烤熱度再現；北京故宮、上海迪士尼 、湖南馬王堆…等景區預約票全售罄；到了晚上，泰山景區步道上全是人，長龍卡著不動的地方還有高速路上的充電樁，電動車 車主等充電等到大動拳腳。這次假期太火爆，網友調侃「不只1億人在路上呀」。

綜合媒體報導，大數據分析預測，今年五一假期旅遊熱度在去年高位基礎上穩中有增，出遊人群規模比去年同期增長13%。

夜爬泰山的民眾，卡在長龍中動彈不得。（視頻截圖）

被擠爆的淄博八大局。（視頻截圖）

被擠爆的淄博八大局。（視頻截圖）

在泰山景區，有網友曬出了現場爬山的視頻，一眼望去全是人，感嘆「夜爬泰山走不動道」。不止泰山景區，河南龍門石窟、白馬寺門票預約皆額滿。就在上午8點，淄博市八大局農貿市場便已人山人海，場面熱鬧非凡，堪比故宮景區的盛況。

提到故宮，5月1日-5日，故宮博物院參觀預約顯示約滿。江蘇南京博物院、上海迪士尼、湖北省博物館、武漢科學技術館、湖南博物院馬王堆墓坑遺址等景區也全部顯示額滿。

早上8點半，上海虹橋火車站候車大廳候車的旅客已經密密麻麻。中國鐵路上海局集團指出，小長假首日迎來旅客出行高峰，長三角鐵路當天預計發送旅客超360萬人次。

攝影師放出外灘實況，現場人山人海。（取材自上觀新聞）

有攝影師秀出人擠人的魔幻照片稱「徐匯濱江已經瘋魔」，就連西湖斷橋也已經變成「人橋」。

報導指出，今年五一假期自駕 出行比例較高，預計假期期間日均全社會跨區域人員流動量達2.7億人次以上，其中自駕出行比率將達到8成以上。只是，當車輛都在路上時，「5小時了還沒出上海」 、「5:30從閔行出發7點還在高速口」抱怨隨之而來。

小長假前一天的杭州東站，已經擠滿旅客。（取材自上觀新聞）

各地湧現出遊的車潮，也導致「充電難」的問題浮現。有些車主在高速公路的服務區排隊數小時才能充電，更有人為了搶充電樁而起口角。不少車主吐槽，充電排隊動輒1、2個小時起跳。

中國交通運輸部路網監測與應急處置中心預計，全中國高速公路日均流量約為6350萬輛，高峰預計達6700萬輛，超過2023年同期水準。

一名在河北省定州服務區內排隊充電的北京車主表示，雖提前做了充電規劃，但由於仍有「充電焦慮」，於是比預定的時間提前進服務區充電，「剛進服務區就看到有車主因為爭充電樁起了衝突，還有員警趕來現場處理」。有了這次「高速公路充電難」的經驗後，這位車主說，未來不會再考慮節假日開電動車上高速公路。