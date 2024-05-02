撞臉吳彥祖 87歲「最帥院士」王德民：多談科學吧

「最帥院士」王德民年輕時的照片激似港星吳彥祖。（翻攝自百度百科）

中國工程院院士王德民，被稱為「中國最帥院士」，然而顏值卻是他最不值一提的標籤。央視新聞報導，剛畢業的他放棄留校機會，毅然奔赴大慶油田；直到87歲仍堅持為中國開採更多石油 。王德民的年輕照被指撞臉港星吳彥祖，面對顏值的讚美，他笑稱，「還是多談科學吧」。

中央廣電總台中國之聲報導，87歲的王德民，是中國油田分層開採和化學驅油技術的奠基人，是中國石油開採專業首位工程院院士，院士登記表這樣評價他的工作：「這些工藝，都是世界上油田開發意義重大、難度最大、工藝最先進的技術」。2016年，國際小行星中心將210231號小行星正式命名為「王德民星」。

能夠讓王德民院士感到興奮的瞬間，不是因為被稱為「最帥院士」暴紅網絡，而是他看到大慶油田汩汩噴湧出「黑金」的剎那。

王德民的爺爺是大名鼎鼎的外科聖手，父親自小留美學醫，母親則是一位精通四國語言的瑞士姑娘。但時代所致，中瑞混血的身分，讓他高考 時接近滿分，卻被清華、北大拒之門外。好在北京石油學院給了這個年輕人「一線生機」。

「最帥院士」王德民年輕時的一寸照。（取材自中央廣電總台中國之聲）

王德民入學當時中國石油完全依賴進口，王德民說，當時大家心裡頭最迫切的願望，就是中國能夠甩掉貧油的帽子。臨近畢業時，東北松遼發現特大油田。即便是聽到媽媽委婉地問詢要不要留在北京，也沒有回頭。他在志願書直接填報了松遼油田，也就是後來的大慶油田。

據報導，王德民剛到油田被分到測壓組，白天高強度體力勞動後、晚上再苦學俄語研究蘇聯文獻。苦熬了100多天之後，王德民終於推導出符合本地油田專屬的油井壓力計算公式——「松遼法」，比起國際通用的赫諾法精確度高出兩倍，大慶油田首次趕超了世界先進水平。王德民被破格提拔為工程師，這時他僅24歲。

1980年王德民又發展了「限流壓裂法」，大慶油田的石油儲量猛增7億噸，給中國帶來上千億元增收，這年他43歲。在實驗室披星戴月，同事們總是發現他嘴角上有白色和黑色的粉末，後來才知道原來王德民是在乾吃母親寄來的奶粉和咖啡 ，連燒壺開水的時間他都覺得是浪費。

1980年代中期，大慶油田採出100噸油中竟然95噸都是水。王德民扛住壓力，帶領團隊研製出可以代替流水注入地下、把深藏在石頭孔道中的原油給「逼」出來的聚合物。

三次採油的奇蹟，中國首創。哪怕是今天，世界平均採油率也只有30%，大慶油田卻接近60%。王德民的卓越成就讓眾多國外公司向他遞來了橄欖枝，他卻一生紮根大慶。

王德民年輕時照片。（取材自微博）

2020年，四次採油同井註采順利通過驗收，推廣應用後將「引發一場全球老油田復採的大變革」。為此他把兒子、也是他學生的大慶油田第一採油廠總工程師王研拉來一起鑽研。談到父親，王研最大的感受就是一個字——嚴，幾乎所有工作項目的細節，父親都能夠很嚴密地一步步推導出來，說明他的邏輯思維能力非常強。

據報導，每天下午4時，是王德民雷打不動的工作電話時間，了解各個油田的項目進展、核對每個數據、布置下一步工作……87歲王德民認為，每天工作12小時，每周7天，這樣能多給中國工作30年。如此不亞於年輕人的高強度工作。他的個人生活卻非常簡單，包括一日三餐更是如此。早上一個窩頭，中午一個燕麥粥，他覺得已經是挺好的飯了。

王德民坦言，自己這麼自律的唯一原因，就是大慶油田還需要他，老油田再現青春的願望，他想親眼見證它實現。

來源：九派新闻