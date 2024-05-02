華為HR「帥出圈」自曝轉行當直播主 網酸：色誘完畢業生就跑

任悅超自稱為主動離職。（取材自大象新聞）

曾因高顏值走紅的華為 前HR任悅超，近日在社群平台曬出離職證明，受到網友關注。對於他離開華為的原因，網民諸多揣測，有人甚至直指與他「只用蘋果手機」有關。對此，任悅超在直播時回應稱，離職原因單純是職涯規畫和公司政策不符，他並沒有炒作，未來會繼續直播，「希望通過自己的努力，在事業上帶來一定的成果，能讓我愛的人過上更幸福的生活」。

大象新聞報導，去年11月底，有網友發布了一段參加華為線下招聘會的影片。一位等待領導講話的HR因長相帥氣走紅網。網友紛紛稱讚，「華為你是懂招募的」。還有人調侃，「領導講話我耍帥」、「像孟非帶了男嘉賓」。

任悅超因長相帥氣走紅網絡。（取材自大象新聞）

這位出圈的HR叫任悅超，2019年從湖南大學畢業後進入華為工作，後內部轉職做了人力資源專員。突然被網友關注，任悅超說，「這種認可讓我很驚喜，但很快就冷靜下來了，這只是生活的一小部分」。

工作場合西裝革履，但生活中的任悅超也是個潮男，他發布的生活影片中，有時是活力型男，有時是國風男主，和大眾心中的HR形象截然不同。任悅超表示，自己將生活和工作區分開。

任悅超的工卡與離職證明。（取材自大象新聞）

任悅超日前在直播中確認，自己是主動離職，並非被勸退。另外，他說直播中「只用蘋果手機」的言論被人惡意剪輯，離職是單純職業規畫的原因，與公司並無矛盾，自己也沒有背刺公司。任悅超說，下一步規畫還是做老本行，關於直播這一塊，也會跟大家定期見面。任悅超調侃，自己加入了擁擠的離職博主賽道，還說自己這是「HR離職——不幹人事」，看來是懂雙關的。

有人說，「拋開華為HR這個標籤，話題性估計就下去了」，任悅超回覆：「這一輩子是為話題性活的嗎？」有人擔心任悅超將來後悔，他表示，我們每個人都要對自己的決定負責，即使有一天後悔了，所有的後果都是自己來承擔。

任悅超離職，有網友留言問，「色誘完畢業生就跑是吧？」，也有人追問原因：「大廠這錢有命賺沒命花是嗎？」還有人喊他來應聘男友，催他拍VLOG。任悅超逐一回應說，「華為很棒，主管超好，你們快來，我先撤了！人生是曠野」。

對於被說是下一個孟羽童，他表示：「那不是，我達不到孟羽童的高度。我覺得孟羽童很優秀，人家畢竟是浙大畢業，就算不去直播帶貨，也可以有很好的工作，這沒有什麼好評判的。人家都這麼優秀了，掙點錢不是應該的嗎？」。

任悅超2019年從湖南大學畢業後進入華為工作，後轉任人力資源專員。（取材自大象新聞）

來源：九派新闻