企3代拍短劇 「毛巾帝國」點擊千萬衝熱搜

石展承(左)與帥氣的二叔石晶。(取材自抖音)

浙江諸暨的毛巾企業三代石展承近日發布系列短劇「毛巾帝國劇場版」，講述毛巾家族企業的故事，累計點擊破1000萬。他沒有團隊，身兼導演、主演、編劇和剪輯，他表示，毛巾帝國人物關係是真的，但人物衝突沒那麼誇張，「我們一家還是很融洽的」。

九派新聞報導，潔麗雅集團企三代、自稱「毛巾少爺」的石展承，近日通過拍攝「毛巾帝國劇場版」，以小說推文的形式呈現潔麗雅家族的發展史，吸引不少網友關注。石展承出生於1999年，畢業於中國傳媒大學，原本想混娛樂圈，雖然貴為百億企業的少爺，他也得從龍套演起，最後在娛樂圈混不下去，還被父親石磊奚落：「如果不是我把你從橫店接回來，你還在演太監！」

創業兩年半仍沒有什麼成就，認清現實的石展承轉變思路，決定進入自家公司，把自己打造成「毛巾少爺」的人設，以潔麗雅家族的真實背景為基礎，通過虛構的故事吸引不少粉絲。

據報導，「毛巾帝國劇場版」所有內容都是由石展承自編自導自演，他做這個帳號的初衷其實還是為了直播帶貨，沒有想到帳號一下就爆火了，越來越多的年輕人因此了解潔麗雅這個老品牌，現在這個帳號已經有72萬粉絲，石展承的爺爺石昌佳和父親石磊還會給每一條視頻點讚。

潔麗雅董事長石磊說，完全沒想到會上熱搜第一，他表示，兒子做到百萬級帳號算及格，「有粉絲了要注意言行。」

有網友說，「毛巾少爺IP做的太成功了 其他國貨品牌肯定很羨慕」「看了好幾個富二代創業失敗的熱搜，這個總算是小有所成」「富二代比想像中還要努力，真不錯，憑自己拍的短視頻出圈了」，還有人說，「就因為這個，我第一次買潔麗雅毛巾。」