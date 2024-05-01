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茅台時隔3年將再換帥 張德芹獲推薦為董事長

中國新聞組／北京1日電
張德芹獲推薦為貴州茅台董事長人選。(取材自澎湃新聞)
張德芹獲推薦為貴州茅台董事長人選。(取材自澎湃新聞)

時隔不到三年時間，貴州茅台再次更換掌舵者。貴州茅台酒股份有限公司4月29日發布公告稱，根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹為公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事長、董事職務。

澎湃新聞報導，公告稱，公司將依照法規，盡快召開董事會會議、股東大會對上述職務調整進行審議，待公司董事會會議、股東大會審議通過後生效。

值得注意的是，根據貴州茅台公號，4月27日，茅台集團黨委理論學習中心組舉行集中學習，茅台集團黨委書記張德芹主持會議並講話。茅台集團及茅台酒股份公司黨委理論學習中心組成員王莉、高山、滕建勇、段建樺、萬波、劉剛、涂華彬、王曉維、遊亞林、鍾正強、蔣焰、夏學文參與學習。

此次擬擔任貴州茅台董事長一職的人選，是習酒董事長張德芹，也是與茅台相關的「元老人物」。在掌舵習酒期間，張德芹帶領公司進行轉型升級，實現了創新與跨越。

張德芹，1995年7月剛參加工作便加入貴州茅台，期間先後任製酒五車間副主任、製酒二車間主任、總經理助理、酒庫車間主任(兼)。與習酒的淵源自2010年5月起，張德芹2010年5月起擔任習酒有限責任公司黨委副書記、董事長、總經理。 2018年8月至2022年8月4年時間短暫離開習酒，此後再度回歸。

習酒與茅台之間淵源頗深。貴州茅台曾在2022年的年報中介紹，2022年貴州茅台控股股東中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司將所持貴州茅台酒廠（集團）習酒有限責任公司的82%股權無償畫轉貴州省國有資產監督管理委員會持有，股權畫轉後對貴州茅台酒廠（集團）習酒有限責任公司的持股比率為18%，2022年貴州茅台酒廠（集團）習酒有限責任公司名稱變更為貴州習酒股份有限公司。

丁雄軍於1995年7月參加工作，2021年8月30日，貴州茅台發布公告稱，根據貴州省人民政府相關文件，推薦丁雄軍為貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議高衛東不再擔任公司董事長、董事職務。掌舵茅台集團前，丁雄軍曾擔任貴州省能源局黨組書記官長。

而茅台集團在丁雄軍不到三年的帶領下，第一年便跨入1000億元人民幣(約138億美元)營收規模，此後每年業績創新高並實現兩位數增長。

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