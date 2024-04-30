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魯迅變「老煙槍」還代言奶茶？ 網紅飲料店被家屬控侵權

中國新聞組／北京30日電
樂樂茶使用魯迅的肖像，同時塑造「老煙槍、新青年」新形象。（取材自新聞晨報）
樂樂茶使用魯迅的肖像，同時塑造「老煙槍、新青年」新形象。（取材自新聞晨報）

中國手搖飲業者「樂樂茶」日前在世界閱讀日聯合江蘇譯林出版社，推出了「煙腔烏龍」聯名奶茶，標語「老煙腔，新青年」致敬文學家魯迅。除杯身印有魯迅手捧奶茶的肖像外，還推出印有魯迅肖像的小冊子、紙袋等，引起爭議。有人認為「老煙腔」一詞是對魯迅的不尊重，而魯迅後代更以侵害肖像權為由，要求撤下文宣。樂樂茶近日將所有魯迅相關圖像下架後，魯迅後代表示暫不考慮追究法律責任。

據新聞晨報報導，透過兩天對上海多家樂樂茶門店的走訪，可以發現，以魯迅為形象被大量使用在奶茶店布置上。

樂樂茶聯合譯林出版社，推出了「煙腔烏龍」聯名奶茶，杯身印有魯迅手捧奶茶的肖像。（...
樂樂茶聯合譯林出版社，推出了「煙腔烏龍」聯名奶茶，杯身印有魯迅手捧奶茶的肖像。（取材自新聞晨報）

據環球網消息，魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛稱，上海朱妙春律師事務所已向樂樂茶及江蘇譯林出版社有限公司發出律師函，要求立刻停止侵害魯迅肖像權，並連續10天在媒體及各官方微信公眾號中澄清事實、消除影響，並賠禮道歉。

樂樂茶多家門市的店員表示，多家門市的「煙腔烏龍」杯子和相關周邊在27日已經售罄，所有門市現在都不再販售印有魯迅形象的杯子和周邊。目前「煙腔烏龍」仍能購買，但使用的是普通的杯子。

樂樂茶相關負責人表示，樂樂茶已經下架相關文獻和周邊，官方公眾號4月23日的聯名推文也刪除。樂樂茶發布道歉聲明表示，活動考慮不周，疏忽了魯迅先生肖像權，已聯繫魯迅方律師，表示願意做出補救措施。

對此，滬語小說《弄堂》作者胡寶談表示，老煙槍，上海話也叫「老槍」，以前是來指常常吸鴉片煙的人，在《上海俗語圖說》裡，也提到人吃鴉片變成「老槍」的危害；因此這個詞在上海日常生活裡有時具有一點貶義。

胡寶談表示，樂樂茶用了魯迅和他的形象，讓人不免聯想到「老煙槍」的意思，畢竟大家對他抽煙的印象太深了。「新青年」應該學習和繼承魯迅的精神，而不是樂樂茶所說的「煙腔」。

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