清華校慶軍樂隊演出「死氣沉沉」 網：好像在送葬

參與巡遊的學生大多面無表情，甚至死氣沉沉。（取材自清華大學微博）

北京清華大學28日迎接113周年校慶，在一系列慶祝活動中，由學生藝術團軍樂隊等組成的巡演項目，卻得到一片吐槽聲浪。網傳視頻顯示，除了參與巡演的學生大多面無表情，甚至死氣沉沉，挨批「看上去像送葬隊伍」，相關服裝造型也「太土了」，有網友嘲諷「他們真的很懷念軍閥割據的中國」。

據清華大學官網消息，在113周年校慶來臨之際，校方舉辦了綜合類、秩年類、學術類、展覽類、藝術類、體育類、開放類等七類校慶活動，包括：紀念大會、學術論壇、藝術展覽、學校嘉年華、體育賽事、系所參觀等，

參與巡遊的學生大多面無表情，甚至死氣沉沉。（視頻截圖）

有自媒體指出，28日的校園巡遊隊伍學生穿的衣服，不知道是從哪裡獲取的，「這衣服一看就像上世紀的，真的讓人看一眼就感覺回到了上世紀八○年代。」再看這個巡遊學生的精神面貌，看起來沒有一點朝氣，毫無生氣，毫無喜悅。「這些學霸們在周年慶那麼喜慶的日子，為什麼看上去那麼死氣沉沉，是不是他們也覺得穿那身衣服丟人，覺得參加這樣的活動的確很無奈。」

參與巡遊的學生大多面無表情，甚至死氣沉沉。（取材自清華大學微博）

有人甚至吐槽說，這看起來很像是送葬隊伍，「濃濃的鄉下出殯風」「農村發喪送葬的樂隊都比他們有精氣神」；也有人說，這是過壽的隊伍。

還有聲音質疑「別的高校的校慶那是一片歡聲笑語，清華大學這個校慶看上去就是一片嘲笑聲，怎麼就愈活愈回去了」。