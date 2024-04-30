河北、內蒙飄4月雪 民眾驚呼：都要立夏竟還下雪？

中國近來氣候異常，本月出現如長沙正午秒如黑夜、廣州龍捲風等異常天氣。（圖／取自中國天氣網微博）

中國近來不斷出現異常氣候現象，除長沙正午秒變黑夜、廣州突現龍捲風，4月28日晚間起，河北、內蒙古多地竟也降下罕見的「四月雪」。不少當地民眾見到天上飄下大雪表示，「早上一拉窗簾子我以為時光倒流了呢？」還有網友認驚訝說，「馬上就要立夏，竟然還能下雪？」

據中國天氣網微博 消息，4月28日，中國河北、內蒙古多地出現降雪，局部地區還達到暴雪量級，積雪深厚。官方監測顯示，28日8時至29日8時，內蒙古錫林郭勒盟、赤峰市等局地出現暴雪；河北西北部等地部分地區出現雨（雪）或雨夾雪，高海拔地區出現純雪，部分站點達到暴雪量級。

中國天氣網提到，在河北塞罕壩地區28日早晨雪花紛飛，地上積雪已有一尺多厚，附近的居民因此換上冬裝，完全是寒冬凜冽的景象。消息一出，許多河北網友紛紛表示，「內蒙古、新疆 下雪我信，河北下雪真的不敢相信」，「早上一拉窗簾子我以為時光倒流了呢？」

還有網友說，四月飛雪，「馬上就要立夏，竟然還能下雪？」還有不少人討論到，「最近（中國）全國極端天氣多」，「南方暴雨 ，北方大雪，好奇怪」，氣候異常頻傳得要好好探究原因。

至於為什麼立夏將至，河北、內蒙古還會出現巨大降雪？中國天氣網氣象分析師石妍表示，此次河北、內蒙古等局部出現降雪，主要是冷空氣深入南下產生動力條件，加上上述地區水汽條件充足，氣溫驟降下產生降水，因此高海拔林場和山地便會出現較強降雪。

她進一步解釋，其實，上述地區出現「四月雪」並不罕見，像2021年4月30日，河北西北部、北京西北部等地部分地區也出現明顯降雪。