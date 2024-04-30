中國五一小長假 日均跨區流動估逾2.7億人次

五一假期臨近，各地推出特色旅遊項目，其中甘肅蘭州城關區的黃河食渡文旅美食街安排文藝表演吸客。（新華社）

中國今年五一小長假（5月1日至5日）將至，交通運輸部表示，預計今年假期日均全國跨區域人員流動量將逾2.7億人次，超過2023年、2019年同期水準。另外，縣域旅遊火起來，反向出遊，受到年輕人熱捧。

中國交通運輸部公路局副局長郭勝29日表示，今年五一跨區域人員流動的比例，自駕 出行占八成以上，其中，跨省出行較多，預計假期期間全國高速公路日均流量約為6350萬輛，約為平日流量的1.8倍，流量峰值預計6700萬輛，呈現省內短途與跨省中長途出行交織的特點，跨省出行較清明假期有明顯增加。

營業性客運量預計日均將達到5700萬人次，超過2023年同期水平，達2019年同期的9成，鐵路、民航客運量超過2019年同期水平。

一些景區周邊出現交通擁堵的可能性較大，預計北京、上海、廣州等人口密集城市進出城及機場高速公路易發生擁堵緩行；重慶、杭州、西安、長沙、青島等熱門旅遊城市周邊高速公路，以及通往熱門景區的路段將承擔較大的車流量。

另據財新網報導指出，今年五一期間機票及旅館價格均出現「量增價跌」趨勢，購買及預訂量按年上升，但價格卻按年下滑，主因可能是供給量有所增長，供求關係趨於合理。

智能出行平台航班管家預測，五一假期民航日均旅客量約208.8萬人次，按年增加約11%；日均航班量超1.49萬架次，按年上升3.3%。

另據大公報報導，隨著中國城市交通基建接駁越來越完善，旅遊接待能力提升，下沉市場旅遊目的地越來越受歡迎，尤其是縣域（縣城及縣級市）旅遊市場增長明顯。攜程數據顯示，今年「五一」假期縣域市場酒店預訂訂單同比增長68%、景區門票訂單同比增長151%，增速明顯領先於其他旅遊市場。

廣州市民黎小姐和男友正在制定出遊計畫，兩人選了一個反季節的旅遊目的地。黎小姐說，兩人準備乘坐高鐵到江西婺源後自駕，住特色民宿 ，看看篁嶺曬秋。無獨有偶，湛江市民白玲同樣選擇了下沉市場，將在「五一」假期帶父母到江門開平遊玩，開平碉樓以及赤坎古鎮都是他們的遊覽目標。