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新疆準新人男方婚前出軌 女方判退還70%彩禮

中國新聞組╱綜合報導
新疆一對準新人已經舉辦訂婚儀式了，沒想到女方在婚前發現男方出軌，法院判決女方退還70%彩禮。此為彩禮示意圖。（視頻截圖）
新疆一對準新人已經舉辦訂婚儀式了，沒想到女方在婚前發現男方出軌，法院判決女方退還70%彩禮。此為彩禮示意圖。（視頻截圖）

新疆一對準新人原本已經舉辦訂婚儀式了，就等領證結婚，男方家人也給女方4.8萬元彩禮；沒想到女方在婚前發現男方出軌，婚事因此告吹，男方家人訴至法院，請求返還彩禮及金銀首飾，最後法院判決女方退還70%彩禮。

中國新聞周刊報導，燕子與大飛2016年在打工時相識相戀，隨後同居。2022年2月8日，雙方回到燕子家舉辦訂婚儀式，大飛的父親王剛給了燕子4.8萬元彩禮，及價值7033.5元的金銀首飾。訂婚儀式上，燕子答應在2月22日和大飛領證結婚，但後來燕子發現大飛出軌，兩人婚事告吹。2023年10月31日，大飛及父親王剛將燕子及其父親張亮訴至新源縣人民法院，請求返還彩禮及金銀首飾。

「為什麼凍結我女兒的銀行卡？男方婚前出軌還想讓我們退還彩禮？我女兒現在工作都丟了。」準新娘的父親張亮情緒激動。最後法官判決，考慮到共同生活經歷對女方的影響，判決燕子及其父親張亮返還彩禮和首飾金額的70%，也就是38523.45元。

據報導，對於這個消息，網友紛紛表示，「婚前出軌？這概念創新也太快了」「結婚是彩禮的前提，都沒結婚，還扣留30%的彩禮，賺大了」「出軌一方應該一分錢都不得」，但也有人持不同想法，「彩禮是以婚姻為前提的，沒有結婚就得退彩禮、他出軌你仍然可以結婚啊！」

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