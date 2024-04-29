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中國國鐵App實名認證 彈窗竟爆粗話「X你媽」

中國新聞組╱綜合報導
示意圖。(取材自澎湃新聞)
示意圖。(取材自澎湃新聞)

近日有多名網友發文表示，登錄國鐵吉訊App連接高鐵WiFi時，系統彈窗竟然出現「X你媽」的不雅用語，另有其他人表示，在該App上進行實名認證時，同樣也出現了「X你媽」的罵人粗口；對此，12306客服人員說，系統彈窗問題因不屬於同一板塊，無法處理此問題。

縱覽新聞報導，有不少網友稱，使用國鐵吉訊App進行實名認證時，彈出了「X你媽」的罵人粗口。國鐵吉訊App（原掌上高鐵）是中國鐵路出行服務App，為鐵路旅客提供線上線下協同的出行全過程服務，包括火車票、電子客票、車廂娛樂、訂餐到座、高鐵同行等車上旅行服務以及極速打車特色聯程出行服務。該App認證主體為國鐵吉訊科技有限公司。

12306客服人員在國鐵吉訊App進行了認證操作，證實的確有不雅用語的彈窗，客服人員表示會將此事進行反映。隨後表示，國鐵吉訊App確係官方授權App，但不屬於同一板塊，12306無法處理此問題，只能向國鐵吉訊App客服反映。

據報導，針對不雅用語事件，國鐵吉訊發布聲明致歉，表示第一時間進行調查核實，旅客所反映問題屬實，「系我公司某員工在進行該版本程序發布過程中誤操作所致，目前該問題已組織整改到位。」

公開報導顯示，國鐵吉訊公司成立於2018年7月，是中國國家鐵路集團、吉利、騰訊三方的合資公司，由國鐵集團下屬公司控股。

網民使用國鐵吉訊App進行認證時彈出不雅用語。（取材自縱覽新聞）
網民使用國鐵吉訊App進行認證時彈出不雅用語。（取材自縱覽新聞）

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