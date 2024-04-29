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南京商場知名女裝店酸顧客「很胖」 網：高端品牌翻車

中國新聞組╱綜合報導
一南京消費者在大眾點評貼出投訴評論，稱在MAX&Co.服裝品牌店消費後，收到銷售人員錯誤發送的「顧客維護表」。(取材自南方都市報)
一南京消費者在大眾點評貼出投訴評論，稱在MAX&Co.服裝品牌店消費後，收到銷售人員錯誤發送的「顧客維護表」。(取材自南方都市報)

南京一女性消費者近日在大眾點評投訴稱，她在江蘇一間商場的知名女裝店MAX&Co.消費後，收到銷售人員錯發的「顧客維護表」，當中也包括對她評價，寫的竟是「男人不給力」「很胖」等，她向MAX&Co.反映不該給客人貼標籤時，對方竟還否認稱是其他公司的資料，「簡直是把消費者當傻子」。MAX&Co.對此尚未回應，商場則稱已做出賠償。

南方都市報報導，此事件發生在南京金鷹世界商場的MAX&Co.服裝品牌店，該名消費者表示，她收到銷售人員錯誤發送的「顧客維護表」，當中也包括了對這位女士的評價，包括「實力一般」「喜歡還價」「男人不給力」「很胖」等等。

該女士氣憤發文表示，「大數據請把我推送給最近在MAX&Co.消費了的人吧，看看銷售是如何評價你的！原來這個品牌就是這樣，去給消費者貼標籤，難怪現在銷售的服務越來越差。」她還說，門店致歉毫無誠意，稱文檔所寫內容並非來自MAX&Co.門店，而是不小心打開了同事發過來其他公司的文檔，「這種解釋簡直是把消費者當傻子」，讓她無法接受。

據報導，網友看了紛紛表示，「這些櫃姐大多都是只敬羅衣不敬人的啦！」「高端品牌翻車」「某些店員內心有多陰暗？人生有多不如意？才這麼嫉妒，這私下給顧客幾乎都惡意貶低了一遍」。

南京金鷹世界商場證實此事，也表示已跟上述投訴人取得聯繫並做出賠償，至於跟品牌方的溝通細節不方便透露過多。MAX&Co.為奢侈品牌Max Mara旗下的副牌，品牌定位面向年輕時尚的都市女性群體。

事實上，這並非Max Mara集團第一次在保護消費者信息數據上翻車。早在2021年的央視晚會中，就有記者揭露有監控攝像頭暗藏人臉識別功能，涉嫌侵犯消費者個人隱私。而使用了該款人臉識別功能監控攝像頭的門店，就有Max Mara品牌位於上海港匯恒隆的門店。

MAX&Co.給消費者發來的「顧客維護表」。(取材自南方都市報)
MAX&Co.給消費者發來的「顧客維護表」。(取材自南方都市報)
MAX&Co.門店。(取材自南方都市報)
MAX&Co.門店。(取材自南方都市報)

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