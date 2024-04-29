只顧工作不顧家讓妻流產 江西1校長獲勞動獎 網罵翻：感動不起來

橫峰中學外觀。(百度百科)

江西一中學副校長日前被當地縣政府媒體表揚，因其工作勤奮獲得「五一勞動獎章」，但該表揚文章中卻提到該副校長以校為家，幾乎無暇顧及家庭，妻子因必須打理所有家務導致流產兩次，讓許多網民直呼「感動不起來」，質疑這種事為何能沾沾自喜？「自己的家人都照顧不好，指望他照顧好學生？」

綜合深圳新聞網、新浪網與網易報導，江西上饒橫峰縣的媒體中心「幸福新橫峰」日前發文，表揚橫峰中學副校長簡偉偉獲五一獎章。文章介紹，簡偉偉1984年出生，熱愛教育事業，「做到以校為家」，「他一心想著學生，幾乎無暇顧及家庭，其妻子曾懷有身孕還得照顧家裡各項事務，最後妻子由於勞累過度、營養不良兩度面臨流產，但是同學們在學校的饑寒冷暖、喜怒哀樂簡老師幾乎事事關心、事事用心，真正詮釋了一名平凡勞動工作者立足本職工作，不忘初心、愛崗敬業的精神內涵」。

副校長獲獎理由。(視頻截圖)

文章流傳後，引發廣大網民反彈，質疑「這是什麼值得推崇的先進事跡嗎？」有人批評文章中用一連串「冰冷的字眼」稱讚他愛校愛學生，「那懷孕的妻子呢？好諷刺」、「真的感動不起來了」、「這是在宣揚什麼？不把自己孩子的命當命就光榮了是嗎？」；也有網友說，「都這個年代了，副校長的老婆還能累到營養不良流產了，不可笑嗎」、「兩次讓孕婦流產，不應該反思嗎？還沾沾自喜」、「自己的家人都照顧不好，指望他照顧好學生？」

對此，橫峰縣教體局工作人員回應，由學校上報，方方面面都要考慮，需要了解一下具體是怎麼操作的。