開了9年的邁巴赫S600 以990萬元人民幣拍出 周鴻禕：我也懵了

圖為2014年在廣州國際車展上展示的邁巴赫S600。(路透資料照片)

360公司創始人周鴻禕日前在其公司總部直播拍賣 自己的二手邁巴赫S600，起拍價600元（人民幣，下同，約83.1美元），現場聚集大批二手車 商與競拍人潮，有超過78萬人線上觀看。經過多輪喊價，最終由北京一家褚姓二手車商以990萬元高價買下。由於此款2015年出廠的車市值僅約90萬元，這個較起拍價漲幅遠超1萬倍的價格，讓周鴻禕直呼「我都懵了」。

綜合極目新聞、每日經濟新聞報導，周鴻禕日前宣布要換開國產智聯網新能源汽車，拍賣開了九年的賓士邁巴赫S600，起拍價為600元，拍賣獲得的錢將全額捐贈給王選基金會。周鴻禕還效仿「巴菲特的午餐」，為買到這款車的人，三年提供三次和他吃飯的機會。

周鴻禕於28日舉行拍賣會，現場的競拍者匯聚了河南 鄭州、廣東佛山、上海、江蘇徐州、寧夏銀川等多地二手車商，有網友調侃：感覺全國的二手車商都來了；拍賣會線上直播也有超過78萬人在線觀看。最終這輛二手車以990萬元的價格成交。

拍賣現場。(取材自極目新聞)

成交價公布後，周鴻禕直呼沒想到，他說：「我都懵了，不到100萬元的市場價，我內心期望能翻兩倍三倍差不多了。」據悉，周鴻禕的邁巴赫S600是2015年款，當時新車價格為288.8萬元，目前市場評估二手價為90萬元左右。

周鴻禕在拍賣前的直播宣傳。(證券時報e公司視頻截圖)

報導稱，得標的男子是北京一家二手車商的法定代表人褚先生，他當晚拍下周鴻禕的二手邁巴赫後，在直播間表示，這個價格並沒有超過他的預算，自己這次就是要蹭周鴻禕的流量，這輛車不賣。九天前，他曾拍短視頻喊話周鴻禕「1000（萬）咱都要」。

花990萬拍下周鴻禕二手邁巴赫的褚姓二手車商。(取材自極目新聞)

褚先生表示，得標當晚就與周鴻禕吃飯，隔天辦理取車。根據天眼查顯示，該褚先生代表的二手車商位於北京市豐台區，註冊資本15萬元。

對此，許多網友也在拍賣直播間看傻眼，「二手比新車還貴！是我膚淺了」、「花990萬，人家從30萬粉絲漲到近60萬，短短的時間翻了一倍，名氣人氣流量上來了錢花的就值得」、「光賺流量就不是一輛車的事了」。

影音來源：周鴻禕