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名作家余華建議學生嫁江浙男「會煮飯做家務」 網掀舌戰

中國新聞組／綜合報導
作家余華建議女學生結婚要找江浙男，在網上掀起廣泛議論。(視頻截圖)
作家余華建議女學生結婚要找江浙男，在網上掀起廣泛議論。(視頻截圖)

備受矚目的知名作家余華26日晚在抖音平台開啟了他的首場單人直播。這次直播不同於以往作家與主持人或讀者的互動形式，而是余華獨自面對鏡頭，與廣大網友進行了一場關於生活、文學以及人生觀的深度交流。其中余華關於女學生結婚對象選擇的建議「最好找江浙男」，成為了直播的一大亮點，引發了廣泛的關注和討論。

來源：YouTube

觀察者網報導，直播開始，余華以一貫的幽默和直率風格，與網友分享了他的創作心得和生活趣事。他談到自己對文學的熱愛，以及寫作過程中的種種挑戰。隨後，話題逐漸轉向生活瑣事，有網友提問余華對於現代年輕人戀愛和婚姻的看法。余華先是表達了對年輕人戀愛自由的尊重，但隨後話鋒一轉，給了一個相當意外的建議。

余華說：「我給女學生說，談朋友我不管，但以後結婚最好找江浙一帶的男生，會煮飯，會做家務，沒有大男子主義。」此言一出，現場內頓時炸開了鍋。

他進一步解釋稱，自己之所以有這樣的建議，是因為江浙地區的文化傳統和生活方式使得這一地區的男性普遍更加重視家庭和諧，並對待伴侶更加平等和尊重。他也提到自己出生於浙江，對於江浙族的性格和文化有著深入的了解和認同。

直播過程中，余華不僅詳細闡述了這項建議的背後原因，也結合自己的生活經驗和觀察，為網友們描繪了一幅江浙男性在家庭生活中的形象。他談到江浙男性在烹飪和家務方面的出色表現，以及他們在處理婚姻關係時的平等和包容態度。

據報導，余華的建議迅速在網路上發酵。有人同意認為這是現代婚姻觀念的更新；也有人反對認為不應過度強調地域因素，作家在公共平台發表言論需謹慎客觀。「不管哪裡的人，都有會做飯做家務的男人！反之也是」、「沒想到這麼有影響力的人都愛貼標籤」，還有人提出反面意見，「別來，沒有他說的那樣好」、「我爸就大男子主義的很，也不做家務」。

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