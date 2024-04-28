巴基斯坦孤兒被收養20年 河南話流利 想幫父母城裡買房

范梓鶴運營自媒體要為父母買套房。(取材自中華網)

范梓鶴是巴基斯坦孤兒，小時候被一對河南 夫婦收養，近年因一口流利河南話和長相形成反差，在網路上暴紅，吸引了50多萬粉絲；她說希望運營創收，給父母在城裡買房。

澎湃新聞報導，近日一位皮膚黝黑，操著河南平頂山方言的姑娘火了，她的五官棱角分明，高聳的鼻子，深眼窩，比普通人更突出下顎和顴骨，表明她是一名外國人，而她卻說：我是中國人。22歲的范梓鶴出生於巴基斯坦，一口流利河南話和長相形成反差，目前她運營的自媒體有51.8萬粉絲。

范梓鶴自述父母20多年前在巴基斯坦打工，偶然機會抱養她養育成人，從小到大過著與村裡其他小孩一樣的生活，2021年第一條「蹲門口吃麵條」的視頻改變她生活。視頻中，一名擁有中東人面孔的女孩，手捧一碗雞蛋 番茄麵，邊吃邊誇讚，一口流利的河南話。

這名女孩網名「小黑妮」，她在抖音 視頻號發布很多河南農村的生活日常，迅速在網路暴紅。隨後她開始用手機記錄自己的更多日常生活，從2021年到現在，她收獲了717.6萬點讚，網友為她起名「河南埃及艷后」。

范梓鶴說，自己火了之後，有很多網絡傳媒公司向她拋出橄欖枝，許以高薪，但都被她拒絕了。「我想慢慢沉澱自己，慢慢打磨自己，不想這麼早就被商業化。」

據報導，范梓鶴還說，她從小就生活在河南省汝州市范莊村，「我的家庭並不富裕，但我的父母從來沒有虧待過我，他們用自己的方式好好地愛著我，我們家很溫暖也很溫馨。」當年她的父母不顧任何人異樣的眼光，義無反顧地選擇了她，並盡心盡力把她撫養長大，范梓鶴說她一定要好好孝順父母，她的夢想就是在汝州市區或平頂山市區給父母買套房子，讓他們安度晚年。