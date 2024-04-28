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小超市賣創可貼、風油精違法被查 網酸：小題大作

中國新聞組╱綜合報導
OTC類藥品不可隨意銷售，圖為創可貼及清涼油資料圖。(取材自上觀新聞)
OTC類藥品不可隨意銷售，圖為創可貼及清涼油資料圖。(取材自上觀新聞)

為有效化解用藥風險，今年4月以來，三亞市在執法檢查中，發現部分偏遠地區小賣部、小超市經營者法律意識淡薄，未取得藥品經營許可證就販賣風油精、創可貼等藥品的行，目前已對四家涉案的小賣部進行調查。

上觀新聞報導，根據浙江麗水市蓮都市場監管局消息，有些小賣部、小超市為了方便居民，進購了一些創可貼來賣，雖然出發點是好的，但這種行為可能已經違法。

當地執法人員近期針對多家超市進行檢查，發現蓮都區兩家超市無證銷售「雲南白藥創可貼」，構成未取得藥品經營許可銷售藥品的違法行為。另外，根據無錫市錫山區市場監督管理局消息，東港分局在對轄區某超市進行日常檢查時，發現該超市的貨架上正在銷售某品牌的創可貼，包裝上明確標示「OTC」標誌，屬於乙類非處方藥。

據報導，對此，有網友認為，超市和小賣部為了方便顧客，賣創可貼、清涼油、風油精等日常用品，執法部門查處是不是有點小題大做了？「太冤了，就只是想方便大家，有錯嗎？」「滑天下之大稽」，還有人說「如果查貪這麼積極就好了」。但根據市場監理部門表示，這是一條安全底線，因為沒有「藥品經營許可證」，這些商戶無法從正規管道購入藥品，其販售的藥品有安全隱患。

執法隊員檢查現場。（取材自上觀新聞）
執法隊員檢查現場。（取材自上觀新聞）

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