四川山寨兵馬俑景區 開業2年半關了 老闆過世

景區正門。(取材自紅星新聞)

位於四川的「古名天下」景點，園內不僅有歷代帝王塑像，還製作數百個仿製兵馬俑，一度成為網紅景區；隨著開發者周莉渚盲目擴張導致資金鏈斷裂，又犯非法占用農地罪被判緩刑，官司、債務纏身還遭遇人身傷害沒錢醫治，開業兩年半的景區被迫閉園，周莉渚打造5A級景區夢碎，近日過世，妻子說「他的心太大了，還沒過上好日子就走了」。

紅星新聞報導，「古名天下」旅遊開發計畫啟動於2014年，5年裡，荒山上被開闢出19公里的景觀道路，2019年11月23日正式向遊客開放。開幕當天人山人海，像過節一樣附近鎮上餐廳也爆滿，開園後門票收入最多一天有4萬餘元。

據「投資 合作框架協議」，四川古名天下投資管理有限公司與德陽中江縣馮店鎮政府簽訂，馮店鎮政府同意提供專案租用地需求，專案總投資3.7億元，分兩期建成，建設周期4年，2014年3月全面啟動，2018年12月底前全面建成，建成後可實現年銷售收入2億元；該協議也約定，不得擅自改變該宗土地的使用性質，建設生產應符合城建、環保及安全要求。

然而，好景不長，「古名天下」因非法占用農用地167畝，改變被占用土地用途，造成農用地大量毀壞。2019年12月30日一審判決，古名天下旅遊公司判罰金5萬元；周莉渚犯非法占用農地罪，判處有期徒刑兩年六個月，緩刑三年，並罰金1萬元。

周莉渚盲目擴張導致資金鏈斷裂，景區欠薪及拖欠工程款、集資款等問題不斷被揭露。「古名天下」在2022年6月2日閉園。

「古名天下」公司員工表示，法定代表人周莉渚曾在談話中說他經常開車經過此地，穿過一條隧道後「豁然開朗」，「老闆認為此地是投資熱土、他的福地。」

據報導，官司、債務纏身，周莉渚還遭遇人身傷害。2022年10月，他被兩名討債男子打成重傷，經歷兩次大手術保住性命，此後身體每況愈下。「都是被打後留下的後遺症。」相伴他30多年的妻子孟女士稱，打傷周莉渚的兩名男子獲刑，但法院判決的30萬元賠償款沒拿到，連周莉渚看病的錢都是她和女兒東拼西湊的。

今年4月14日下午，周莉渚病危， 多重器官衰竭，孟女士說，家人商量後將其送回四川達州老家。4月15日凌晨，周莉渚被抬進達州石梯鎮老屋， 「回家不到5分鐘就落氣了。」

周莉渚共有三女一子，均未成家，最小的兒子還在上小學，三個女兒在外打工。說起丈夫的一生，孟女士認為，「還是步子邁得太大了，他的心太大了」。