龍捲風襲廣州 屋頂被掀、冰雹砸穿車玻璃 官方：5死33傷

廣州龍出現捲風，受災情況較重的區域有鐘落潭鎮光明村和陳洞村，大面積鐵皮廠房坍塌。(取材自瀟湘晨報)

廣東暴雨 持續，廣州國家站4月雨量刷新歷史紀錄，還出現龍捲風 和冰雹齊發的惡劣天氣。廣州市白雲區27日出現3級強龍捲風，影響四個村落，有141家廠房受損，其中有廠房屋頂被掀開；有媒體稱醫院有逾百名傷者等待救治，不過官方28日凌晨通報稱，龍捲風共造成5人死亡，33人受傷。強對流也引發多地降下冰雹，最大蓋過成人手掌，有汽車玻璃及市場頂棚被砸穿。

「我還沒見過這麼大的龍捲風！」南方日報報導，陳洞村76歲的朱姓村民說，龍捲風把旁邊房子屋頂的鐵皮都吹了下來，不少樹木被吹倒，電線杆傾斜，部分車被掉落的樹枝砸到，全村停電。村民龍先生說，當時自己在旁邊的工廠打工，突然看到工廠門被吹掀。農莊朱姓老闆稱，農莊頂棚整個塌下，損失慘重。

據現場視頻顯示，龍捲風出現時，天色黑暗，大量雜物被捲到空中旋轉，有人目擊天空閃過五道白光，還疑似有多次閃電，嚇得拍攝人與周圍民眾不時驚叫。瀟湘晨報引述在白雲區第三人民醫院求醫的傷者說，醫院有逾百名在此次龍捲風受傷的人等著救治。

不過廣州市白雲區官方28日凌晨通報，本次災害造成五人死亡，33人受傷，龍捲風影響距離約一公里，極端天氣影響鐘落潭鎮光明、陳洞、金盆、良田四個村，共141家廠房受損。

廣州強對流天氣還造成多地落雹。極目新聞報導，增城區有居民說，冰雹比拳頭大，砸壞了當地不少車子的車窗，還砸穿了朱村市場的頂棚，頂棚大大小小的洞密集分布。市場管理人員讓商戶立即收市，到安全位置避險，由於天氣惡劣，28日休市。