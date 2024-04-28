探索月球「背面」 嫦娥六號料5月3日發射

嫦娥六號探測器計畫5月初擇機實施發射，如果任務成功，中國將成為首個成功實現對月球「背面」採樣的國家。(央視截圖)

央視新聞報導，嫦娥六號探測器和長征五號 遙八運載火箭在中國文昌航天發射場完成技術區相關工作後，器箭組合體垂直轉運至發射區，計畫5月初擇機實施發射。如果這次任務成功，中國將成為首個成功實現對月球「背面」採樣的國家。

據了解，這次嫦娥六號任務比以往任何一次探月都要複雜，開展月球「背面」採樣返回，探索人類未知的區域。尤其是在降落月球後，探測器要具備自主採樣和上升、起飛等能力，難度跟挑戰都大。

快科技報導，人類在目前為止已進行超10次月球採樣返回，均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。而這次嫦娥六號任務預選著陸區位於月球背面南極—艾特肯盆地，以期發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進人類對月球的認知。

值得注意的是，嫦娥六號任務的特色有三點：一是任務著陸區為月球背面南極—艾特肯盆地；二是任務實施過程中引入了鵲橋二號中繼星的支持；三是增加了國際合作內容，該任務與歐洲空間局、法國國家空間研究中心均簽訂諒解備忘錄。

公開資料顯示，嫦娥六號探測器作為嫦娥五號 的備份，於2017年完成主要產品的研製；2023年9月29日，國家航天局表示，探月工程嫦娥六號任務正按計畫開展研製工作，計畫於2024年前後實施發射。據安排，嫦娥六號任務將開展月球背面採樣返回。

另據港媒報導，雖然官方按慣例不提前宣布發射時間，但文昌航天發射場所在的海南省，當地多家旅行社早已推出「火箭發射觀禮」產品，時間是5月3日下午；而海內外航天迷也計算出，發射窗口是5月3日下午約4時。