全球首個、時速6公里… 中國製人形機器人 在北京跑步亮相

身高163公分，體重45公斤，可以負載5公斤重物，奔跑速度達6公里每小時，能在盲視狀態下通過障礙物……央視報導，北京人形機器人創新中心27日在北京經開區發布全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人「天工」，在京「跑步」亮相。這也是其自主研發的通用人形機器人母平台，可開放給行業使用。

來源：YouTube

報導指出，「天工」機器人配備多個視覺感知傳感器，配備每秒550萬億次操作算力、高精度的慣性測量單元（IMU）和3D視覺傳感器，同時解決基本運動控制問題。此外，「天工」還配備了高精度的六維力傳感器，以提供精確的力量反饋。

北京人形機器人創新中心表示，「天工」具備開源開放性和兼容擴展性，可以實現開放調用通訊接口，靈活擴展軟、硬體等功能模塊，充分滿足不同應用場景下需求；同時，「天工」採用其獨立自主研發的全新人形機器人運動技能學習方法「基於狀態記憶的預測型強化模仿學習」，能實現全球首例純電驅全尺寸人形機器人的擬人奔跑。

人形機器人「天工」在京亮相。(新華社)

同時，「天工」在盲視狀況下，能夠平穩通過斜坡和樓梯，對磕絆、踏空等情況也能做到步態的敏捷調整。意味該款機器人的運動控制方法對各種地形的強大適應性，在後續開發的基於感知的步態後，能帶來更強的通過能力。