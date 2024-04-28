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台大畢業、棄美籍赴中… 圖靈獎得主姚期智 出任首任清華AI學院院長

記者黃雅慧／綜合報導
北京清華大學27日宣布成立人工智慧學院，而首任院長由圖靈獎得主、中國科學院院士、台灣中研院院士姚期智擔任。(取材自北京清華大學交叉信息研究院)
北京清華大學27日宣布成立人工智慧學院，而首任院長由圖靈獎得主、中國科學院院士、台灣中研院院士姚期智擔任。(取材自北京清華大學交叉信息研究院)

北京清華大學27日宣布成立人工智慧學院，而首任院長由圖靈獎得主、中國科學院院士、台灣中研院院士姚期智擔任。值得注意的是，姚期智在台灣成長、受教育，在台灣大學畢業後遠赴美國並取得美國籍，但在2016年選擇放棄美籍回到中國大陸。

北京清華大學官微指出，該學院將聚焦「人工智慧核心基礎理論與架構」和「人工智慧 + X」兩個重點方向，以高定位和新機制建設中國自主的「AI 頂尖人才和原始創新基座」，為實現高水平科技自立自強提供有力支撐。

據了解，新成立的學院將立足中國國家戰略布局，進一步創新人才培養模式，吸引和匯聚一批世界頂尖人才，推動實現基礎研究和關鍵核心技術的突破，打造垂直領域合作平台，深化產學研用協同創新，努力引領中國人工智慧發展，建設成為世界頂尖的人工智慧人才高地和創新高地。

綜合媒體報導，姚期智主要研究領域在於計算機科學和量子信息科學研究，創建通訊複雜性和僞隨機數生成計算理論，並奠定現代密碼學基礎，對於複雜性的密碼學和安全形式化方法方面有根本性貢獻；另外，在解決線路複雜性、計算幾何、數據結構及量子計算等領域的開放性問題也建立典範。

公開資料顯示，姚期智1946年出生於上海，後跟隨父母到台灣，在台灣成長、就學，他於1967年獲得台大物理學士學位，之後赴美哈佛大學留學，並取得美籍。他在1972年取得哈佛物理學博士學位，1973年決定從物理學專業轉向計算機技術，並在1975年取得美國伊利諾大學計算機科學博士學位，隨後在美國史丹佛大學、普林斯頓大學等大學任教。2000年還獲得電腦科學領域最高獎圖靈獎，也擔任台灣中研院院士。

不過，他選擇在2004年回大陸加入清華大學，並為大學生創辦知名的「姚班」；2011年創建「清華量子信息中心」與「交叉信息研究院」， 以推動多元化的訊息科學研究、教學，及發展量子計算。近年則積極推進人工智慧的創新理論及交叉學科應用，2019年再度為大學生創辦「清華學堂人工智慧班」。

姚期智在2016年正式放棄外國籍成為大陸公民，正式轉為中國科學院院士，加入中國科學院信息技術科學部。目前也是台灣中研院的工程科學組大陸地區院士。

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