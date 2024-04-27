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探索月球「背面」 中國嫦娥六號計畫5月初擇機發射

記者黃雅慧／即時報導
嫦娥六號探測器計劃5月初擇機實施發射，如果任務成功，中國將成為首個成功實現對月球「背面」採樣的國家。(取自央視新聞)
嫦娥六號探測器計劃5月初擇機實施發射，如果任務成功，中國將成為首個成功實現對月球「背面」採樣的國家。(取自央視新聞)

央視新聞報導，嫦娥六號探測器和長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發射場完成技術區相關工作後，器箭組合體垂直轉運至發射區，計劃5月初擇機實施發射。如果這次任務成功，中國將成為首個成功實現對月球「背面」採樣的國家。

據了解，這次嫦娥六號任務比以往任何一次探月都要複雜，開展月球「背面」採樣返回，探索人類未知的區域。尤其是在降落月球後，探測器要具備自主採樣和上升、起飛等能力，難度跟挑戰都大。

快科技報導，人類在目前為止已進行超10次月球採樣返回，均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。而這次嫦娥六號任務預選著陸區位於月球背面南極-艾特肯盆地，以期發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進人類對月球的認知。

值得注意的是，嫦娥六號任務的特色有三點：一是任務著陸區為月球背面南極-艾特肯盆地；二是任務實施過程中引入了鵲橋二號中繼星的支持；三是增加了國際合作內容，該任務與歐洲空間局、法國國家空間研究中心均簽訂諒解備忘錄。

公開資料顯示，嫦娥六號探測器作為嫦娥五號的備份，於2017年完成主要產品的研製；2023年9月29日，中國國家航天局表示，探月工程嫦娥六號任務正按計劃開展研製工作，計劃於2024年前後實施發射。據安排，嫦娥六號任務將開展月球背面採樣返回。

嫦娥五號 長征五號

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