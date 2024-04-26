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北大教授24小時顧失智母發文刷屏 折射4000萬失能老人照護困境

中國新聞組／北京26日電
北大教授胡泳成為24小時照護者，照顧患有阿茲海默症母親的文章近日刷屏。（取材自鳳凰網）
北大教授胡泳成為24小時照護者，照顧患有阿茲海默症母親的文章近日刷屏。（取材自鳳凰網）

北京大學教授胡泳成為24小時照護者，照顧患有阿茲海默症母親的文章近日刷屏，文中描述照顧老人的艱辛戳中了很多家庭的隱憂，引發網民共鳴。長照議題也成為討論焦點，據統計，中國失能老人人數超過4000萬，胡泳認為，社會轉變中，最致命的就是人口結構，中國已經進入老齡化社會了，處境更嚴酷的將是下一代照護者，獨生子女一代。

加快養老機構建設，培養相關專業人才，提高養老服務水準，已經迫在眉睫。圖為一名老人...
加快養老機構建設，培養相關專業人才，提高養老服務水準，已經迫在眉睫。圖為一名老人在志願者的幫助下，進入助浴車洗浴。（新華社）

綜合媒體報導，「當一位北大教授成為24小時照護者」一文近日在朋友圈被刷屏。文章記錄了北京大學新聞與傳播學院教授胡泳照護失能父母的故事。

「作為一個50多歲的人，我此前沒有料想到的一個困境是，這個年齡的人，完全有可能從一位事業有成的專業人士變成全天候護理人員。」胡泳說，「父親以96歲高齡過世未久，85歲母親是阿茲海默症重度患者。她現在所有的行為跟三歲的兒童沒有太大的差別。需要人餵飯，屋子內常年瀰漫一股屎尿味。而這就是人生真實的味道。晚上很痛苦。阿爾茨海默症的一個特點是，黑白顛倒，她不睡覺，經常折騰。我瘦了很多，真的非常辛苦。有次火了，跟她大吵了一頓。但這個架有什麼意義呢？我就寫了『控制情緒』四個字貼在電腦上。」

過去三年多，照護父母占據了他大量的時間和精力，原本的學術工作和個人生活遭到切割、壓縮，並軌到「換尿布、擦屎擦尿、洗澡、洗床單、做飯的自動化程序裡」。

胡泳說，「我是典型的『三明治一代』，我的孩子未成年，我要養孩子，同時養老人，又處於事業上有很多要求的時期。一開始我動了把父母送到養老院的念頭，但我媽拒絕。這幾年，我很多的時間都是在家裡。看著最親的人的生命在你面前一點點流失，而你對此無能為力，那種滋味，是一種刀割般的疼痛。」

「今天你可能風華正茂，但是你早晚都會遇到。」胡泳認為，社會需要很大的認知轉變，在此刻所有的趨勢性變化中，最致命的就是人口結構--中國已經進入到老齡化社會了。處境更嚴酷的將是下一代照護者，獨生子女一代。

照顧失能老人，對於大多數家庭來說都是艱巨的任務，因此有「一人失能、全家失衡」的說法。因此，加快養老機構建設，培養相關專業人才，提高養老服務水準，已經迫在眉睫。

阿茲海默症 養老院 長照

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