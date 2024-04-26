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華師文學院 要求學生「手抄」論文才能畢業

中國新聞組／北京26日電
華南師範大學。(取材自華南師範大學官網)
華南師範大學。(取材自華南師範大學官網)

華南師範大學文學院傳出要求畢業生「手抄」論文的規定，許多學生苦不堪言，要求學校取消這項規定，但校方以「維持文學院傳統」為由拒絕。對此，網友評價兩極，有人贊同文學院學生該練手寫字，也有不少人認為學校在搞「形式主義」。

澎湃新聞報導，近日有華南師範大學文學院學生在網路上發文稱，學院要求畢業生在通過答辯後，要手抄畢業論文，抄寫的特定格式紙張要學生自行列印，每頁400字，最少需要30張以上的紙才能寫完。

手抄畢業論文相關文件。(取材自澎湃新聞)
手抄畢業論文相關文件。(取材自澎湃新聞)

華南師大文學院學生小玲（化名）受訪表示，院方規定，除了正文超過3萬字的論文外，其餘畢業論文都要手抄一遍。對此師生曾開會討論，但文學院領導稱，「若是不按照要求進行，則會影響師範生的認證」。

受訪者提供的相關文件圖片。(取材自澎湃新聞)
受訪者提供的相關文件圖片。(取材自澎湃新聞)

根據小玲提供的會議錄音，院方表示，手抄畢業論文是學院自1994年來的特色，中文系師範生的畢業論文不僅考查能力，還要考核書寫能力。

小玲表示，學術性論文應該看重內容，若要考手寫能力，另有專門的三筆一畫考核。

網友意見兩極，有人稱，「一個文學院的學生畢業論文都不敢用筆抄寫嗎？」也有人嘲諷，「現在還有搞這種形式主義的學校，把精力用到解決畢業生就業上來啊」。

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