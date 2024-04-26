北京車展「米時捷」鋒頭蓋保時捷 360老董一舉動成唯一車模

2024北京車展上，參觀者觀看展出的小米SU7新能源汽車。（新華社）

闊別4年後，以「新時代新汽車」為主題的「2024北京國際汽車展覽會」25日重啟，新能源車成為主角，首次參展的小米 汽車人氣最旺，被網友暱稱為「米時捷」小米SU7更是大熱門，小米董事長雷軍稱，SU7車主中來自蘋果的用戶過半，達51.9%。近日被多家新能源車商追著跑的360公司董事長周鴻褘則身穿紅衣爬上了一台917車頂，被網友戲稱「車展首日唯一車模」。

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綜合報導，「2024北京車展」場館設在北京中國國際展覽中心順義館和朝陽館，共有117台車全球首發，其中跨國公司全球首發車30台，比上次增加一倍以上，概念車 41台，新能源車型278個。

本屆車展「新能源」、「科技」、「智能」含量十足，業界新秀小米汽車成為首屈一指的「流量明星」，比亞迪、理想、智己、iCAR、極氪等多家國內新能源汽車品牌都攜帶重磅車型登陸，上演新能源汽車領域的「神仙打架」。保時捷、寶馬、賓士等國際主流汽車品牌悉數參展。

被小米SU7「撞臉」的保時捷Taycan 4新能源車也在車展中亮相，還有全新純電動Macan新能源車。被網友們親切稱呼為「米時捷」的小米SU7汽車無疑是本屆車展的大熱門，小米董事長雷軍演講時，小米汽車展台被中外媒體圍得水洩不通。保時捷和米時捷迎來了萬眾矚目的正面PK。

雷軍在演講中宣布了小米的「成績單」，小米SU7截至4月24日已完成鎖單75723台，已交付5791台，真正做到了上市即交付，交付即上量。小米汽車正全力擴充產能，計畫完成全年10萬台交付目標。小米SU7用戶中，BBA（賓士、BMW、奧迪）用戶佔29%，蘋果用戶佔51.9%。「我希望小米SU7能成為蘋果用戶購車首選。」

互聯網公司360董事長周鴻禕一大早就前往車展現場，直接爬到東風居展台一輛猛士917的車頂上，身著紅色上衣的他在人群中格外惹眼，照片還衝上了熱搜，有網友戲稱他是「2024北京車展首日唯一車模」。

據南方都市報報導，此次北京國際車展距上屆已有4年之久，期間汽車行業發生了翻天覆地的變化。新能源汽車銷量從136.7萬輛飆升到949.5萬輛，大增6倍，此次有近20個新能源品牌首次參展亮相。車企「江湖地位」也大不同，比亞迪已放棄燃油車，持續兩年居行業銷量龍頭寶座後，2024年一季度市場份額達12.1%。一汽大眾、上汽大眾的前三排名不再。讓人感受到由裡到外全方位的「內卷」。

高合、觀致、威馬、東風雪鐵龍、東風標致、廣汽三菱、廣汽謳歌、天際、長安歐尚都已經在本次北京車展的參展商中換不到名字。依然成為行業風向標的特斯拉 ，是近年大型車展的一個另類缺席者。