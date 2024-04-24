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財政部挺人行增購國債 專家：「中國版QE」更明確

記者黃雅慧、葉文義／綜合報導
中國財政部發表文章稱，支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。外界認為「中國版QE（量化寬鬆）」更明確。（中新社）
中國財政部發表文章稱，支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。外界認為「中國版QE（量化寬鬆）」更明確。（中新社）

中國財政部黨組理論學習中心組23日在官媒人民日報發表文章稱，支持在人民銀行(央行)公開市場操作中逐步增加國債買賣。外界認為「中國版QE（量化寬鬆）」更明確。專家分析，財政部此番表態跟後續幾年預計將連續發行大規模超長期特別國債有關。整體而言，多數分析認為，人行增加購買國債時機成熟。

人行購買國債是否意味開啟QE引起熱議，有人認為是開啟QE直接影響基礎貨幣投放；也有人認為此次為公開市場操作增加操作工具，並非一般意義理解的QE。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，人行增加購買國債當然是「中國版QE」。至於最終結果是否造成貨幣大量發行，就要看人行購買力度而定。此外，今年中國政府工作報告也提出，未來幾年都將發行超長期特別國債，今年將發行人民幣1兆元(約1380億美元)，如果人行在公開市場買進銀行手中的特別國債，相當於將財政赤字貨幣化，這也是「中國版QE」的一種形式。

財聯社報導，國元證券固收首席楊為敩分析，這並不是一個普通的貨幣政策補充，而是一個大的政策轉向，可能意味著會執行相對非常規的貨幣寬鬆政策。

民生銀行首席經濟學家溫彬在本月初表示，央行購債引發關注的背景在於中國經濟正走到關鍵路口，如果從化解地方債壓力來看，似乎也有「新貨幣政策機制」在內的訴求。

中國首席經濟學家論壇理事長連平認為，財政部表態明確兩個問題：一是央行在二級市場交易國債，作為基礎貨幣投放和貨幣政策調控機制的功能，不存在法律障礙；二是央行進入市場大量購買國債以發揮所謂QE功能，並非是政策初衷和目標。

中信證券首席經濟學家明明近期撰文，參考海外經驗，央行購買國債一方面緩解國債供給壓力，另一方面釋放流動性，引導利率下行。

據華西證券研究所數據，截至2月，人行持有約1.52兆元國債，其中約1.35兆元屬於2007年為購買外匯注資中國主權基金中投公司，而發行的特別國債，如果剔除這部分特別國債，人行持有的國債規模僅1749億元。

國債 貨幣 央行

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