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截胡小米車？華為：改單減免5000元

中國新聞組╱綜合報導
2023年11月在廣州國際車展上，華為智選車業務首款轎車「智界S7」亮相，吸引全場目光。(新華社)
2023年11月在廣州國際車展上，華為智選車業務首款轎車「智界S7」亮相，吸引全場目光。(新華社)

華為旗下首款電動轎車智界S7，近期推出一項臨時政策，祭出5000元現金補貼給下了小米SU7訂單的車主，試圖「截胡」小米SU7的訂單，引發話題。

紅星新聞報導，智界傳出「截胡」小米SU7的訂單，只要購買任意一款智界S7，付完尾款將直接在車價上抵扣小米SU7鎖單不可退的5000元訂金。華為授權體驗店的工作人員表示，確實有這樣的政策，全國的鴻蒙智行簽約門店，都能為客戶申請。

據了解，小米SU7上市以來，華為各大門店就推出這項臨時政策，將持續到5月底。該工作人員表示，「一些小米SU7準車主由於等待提車的時間長，正考慮其他品牌，一旦客戶透露出這種情況，我們會主動介紹這個優惠政策。」

報導指出，該工作人員說，由於這項補貼政策可與智界S7的其他優惠活動重疊，也不會影響原本的小米SU7訂單，「只要是同一位車主，出示鎖單頁面即可，之後無論消費者是否購買小米SU7，都會在支付智界S7的尾款時減免5000元。

小米SU7與智界S7在多方面高度重合，不僅命名相似，智界S7定價24.98-34.98萬元，小米SU7定價21.59-29.9萬元，部分車型的價格區間重疊；都是純電轎車，尺寸也很接近。

小米汽車SU7 創始版再次開售，2分鐘就秒空。（取自澎湃新聞）
小米汽車SU7 創始版再次開售，2分鐘就秒空。（取自澎湃新聞）

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