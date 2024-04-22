奇景 「小蠻腰」廣州塔1小時連接6次閃電暴擊

雷擊廣州塔。(取材自微博)

近日，歷來被稱作「超大號避雷針」的地標「小蠻腰」廣東塔又因一小時「被雷劈」六次而引發熱議。4月20日晚7-8時，廣州塔頻繁接閃，閃電通道成像系統精準捕獲六次閃電事件光學影像。廣州市已升級氣象災害（雷雨大風）應急響應通知。

封面新聞報導，每當有雷雨出現時，很多廣州市民就會看到600米高的廣州塔與一條 「火龍」對接的震撼畫面，這個畫面被廣州市民形象地稱為廣州塔在 「吸雷」。

為何廣州塔在如此頻繁的「雷劈」之下還沒有「化成灰燼」？事實上，廣東塔並不是「被雷劈」而是「主動接閃」。據了解，廣州塔的塔尖安裝了雷電防禦保護裝置——「引雷針」，這和一般建築上安裝的避雷針不同，引雷針主要安裝在一個片區內相比其他建築更高大的建築物頂部。它與地面通過接地裝置連接，形成導電通道。

廣州塔的一共擁有三重防雷保護：頂部的引雷針，加上腰部和底部的防護裝置。在雷電天氣來臨時，引雷針能夠利用自身的金屬結構來吸引閃電，並將電流引入地下，保護建築物本身及其內部的設備和人員免受雷電損害的同時，也可以降低廣州塔周邊建築遭到雷擊的概率。

同時，廣州塔還建設了雷電預警系統設備，用於監測廣州塔附近雷暴雲產生的大氣電場，以及雲間閃電和雲對地閃電的發生情況，結合大氣電場預警指標對廣州塔塔頂戶外遊玩空間進行預警。當監測到雷電天氣可能發生時，系統會自動啟動防雷措施，如關閉部分設備、引導遊客撤離等，以減少雷擊帶來的損失。

廣州塔到底能承受多大雷擊？廣州塔防雷系統設計師、廣州市設計院高級工程師林佩仰曾直言：廣州塔的防雷設計已經超過了現有建築防雷技術標準的要求，部分設備的防雷能力甚至達到了軍火倉庫的程度。

「不用擔心是否能承受多大和多少次的多重雷擊。」全國雷電防護標準化技術委員會顧問關象石21日坦言，「從外部防雷（又稱直擊雷防護）角度看，廣州塔應該是安全可靠的，但是要特別注意『二次雷』，即雷擊電磁脈沖（LEMP）對電氣和電子系統的損害。」