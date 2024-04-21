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中央財經大學體測標準比國家高 學生吐槽：體育大學

中國新聞組╱綜合報導
學生吐槽。(取材自上游新聞)
學生吐槽。(取材自上游新聞)

中央財經大學（簡稱中央財大、央財）近日舉行學生體測，但有多位學生不滿男子1000米、女子800米的及格線比國家標準高，導致大部分人無法完成，加上近期北京柳絮飄飛，也讓一些學生因此送醫治療；對此，校方表示，前兩天確實有一名學生因為體測過度換氣送醫，但無大礙，還有部分學生出現花粉過敏症狀。對於及格線是否太高則未作回應。

上游新聞報導，中央財大多位學生反映在體測中很難達到及格標準。根據中國教育部公布的「國家學生體質健康標準」，大學男生1000米跑的及格標準為：大一大二4分32秒，大三大四為4分30秒；大學女生800米跑的及格標準為：大一大二4分32秒，大三大四為4分30秒，這也是大部分高校目前執行的標準；而中央財經大學的1000米和800米及格標準，分別是3分55秒以內及3分50秒以內，高出了國家標準37秒和40秒。

學生小吳（化名）說，上大學之前也以為學校和其他學校一樣，後來才發現其他學校都是4分多，中央財大執行800米3分50秒及格標準，至少已經十多年了。學生小劉說，體測是北京市每年會統一要求測一次，體育課是每學期測一次，如果碰到體測就會合併，算到體育成績裡。

小吳和小劉都未能達到學校規定的女生800米及格標準。小劉表示，跑步這個項目，可能有80%的人不及格，因為占體育課總成績30%，「有很大可能不及格，掛科就會重修，還要再上一學期，也影響保研、評優等等。」一些中央財大的畢業生也在社交平台上吐槽，學校對長跑成績要求一直很高，戲稱母校為「中央財經體育大學」。 

至於為何中央財大的長跑及格標準這麼高？校方並未回應。

中央財經大學學生吐槽長跑及格標準。(取材自上游新聞)
中央財經大學學生吐槽長跑及格標準。(取材自上游新聞)

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